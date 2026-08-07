Qué es la diarrea explosiva, el brote que ha causado dos muertes en Estados Unidos: causas y síntomas

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han confirmado un brote de ciclosporosis, una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ya se han detectado más de 18.000 casos, al menos 200 hospitalizaciones y dos fallecimientos relacionados con la enfermedad, aunque ambas víctimas presentaban patologías previas.

La ciclosporosis se contrae al consumir agua o alimentos contaminados con heces. El parásito es más frecuente en zonas tropicales y subtropicales y, aunque todos los años se notifican casos aislados, este brote ha alcanzado una magnitud poco habitual.

El síntoma más característico es una diarrea muy líquida, con deposiciones frecuentes y, en ocasiones, explosivas, que puede aparecer aproximadamente una semana después del contagio y prolongarse durante varias semanas. Además, algunas personas también pueden presentar fiebre leve, fatiga, calambres abdominales, gases, náuseas, pérdida de apetito o pérdida de peso.

En la mayoría de los casos, la infección desaparece por sí sola gracias a la respuesta del sistema inmunitario, por lo que las principales recomendaciones son mantener una buena hidratación y descansar. Cuando es necesario tratar la enfermedad, el antibiótico de elección es una combinación de trimetoprim y sulfametoxazol, siempre bajo prescripción médica.

Los CDC recomiendan acudir al médico si aparecen síntomas compatibles con la enfermedad, especialmente si son intensos o persistentes, o si la persona pertenece a un grupo de riesgo.

Las investigaciones apuntan a que el origen del brote podría estar relacionado con un lote de lechuga iceberg, aunque también se sabe que este parásito puede transmitirse a través de otros alimentos frescos como frambuesas, albahaca, guisantes o cilantro cuando se contaminan durante el cultivo, la cosecha o el procesado.

Pese a la magnitud del brote en Estados Unidos, las autoridades sanitarias señalan que el riesgo para España es muy bajo, ya que la transmisión directa entre personas es poco frecuente y el foco parece estar asociado al consumo de alimentos contaminados. Como medida preventiva, recomiendan consumir agua potable y extremar las precauciones con los alimentos frescos, especialmente aquellos que puedan haber estado expuestos a contaminación fecal.