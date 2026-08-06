La alternativa de Google al AirTag de Apple ya tendría fecha de presentación

Parece que este año no solo vamos a tener nuevos Pixel, sino que Google nos va a brindar por primera vez un dispositivo de localización ultraseguro. Una alternativa al AirTag de Apple o al SmartTag de Samsung. Este dispositivo se ha venido filtrando, características y diseño, que ahora se complementan con datos tan interesantes como la fecha de presentación y el precio que tendrá cuando se vista de largo para ponerse a la venta.

Está a la vuelta de la esquina

Es lo que podemos extraer de la información que acabamos de conocer, ya que las nuevas informaciones aseguran que el Pixel Tag, este sería su nombre comercial, se presentaría el próximo 12 de agosto, en el evento que se dará a conocer el nuevo Pixel 11 junto al Pixel Watch 5, la nueva generación de dispositivos de los de Mountain View. Así que la semana que viene lo conoceremos con todo detalle, y probablemente podamos comprarlo, aunque no sabemos si habrá restricciones regionales en este lanzamiento.

En cualquier caso, no parece que en Europa nos vayamos a quedar sin él, porque precisamente lo que hemos conocido ahora es el precio que tendría el Pixel Tag en Europa, que sería de 34,99 euros, prácticamente el mismo que tienen los de Apple, por lo que en este caso le va a hacer la competencia directa por diferentes motivos. Google va directo a por Apple y por eso posiciona su Tag en la misma franja de Apple.

Por lo que se sabe hasta ahora, este nuevo localizado llegaría en un solo acabado, de color plata pulida, con un diseño en forma de pastilla, y con la gran G protagonizando el frontal. De momento no se conocen más detalles, sobre si vendrá con conectividad UWB, que es Ultra Banda Ancha, o sin ella, esta es una de las características clave que diferencian a un localizador común de otro de primer nivel.

Como es lógico, este localizador utilizará la red de localización de Google, que conocemos como Find My Device o por la app Localizador en nuestros teléfonos Android. El próximo 12 de agosto conoceremos también la nueva gama de los Pixel 11, que contará con tres modelos, el Pixel 11 estándar, el Pixel 11 Pro y el Pixel 11 Pro XL, además del Pixel 11 Fold, este no creemos que se ponga a la venta en España, pero lo mismo hay sorpresas.

Destacarán por contar con el nuevo procesador Tensor G6, con proceso de fabricación de 2nm, y por el nuevo Pixel Glow, una suerte de LED de notificaciones que sustituirá al termómetro que se encuentra integrado en el módulo de cámara del teléfono, y que ahora ocupará ese LED multicolor. Del Pixel Watch 5 no esperamos muchas novedades, quizás algo más de potencia, aunque las filtraciones no apuntan a ello.