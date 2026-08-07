Encuentra el mejor sitio desde donde ver el eclipse con esta útil web

El próximo 12 de Agosto seremos espectadores de un eclipse solar total, un evento astronómico que no se ha visto en la península en más de un siglo, pero por desgracia no se verá igual desde todos los lugares. A continuación te contamos cómo puedes comprobar si el lugar elegido para verlo es el más correcto.

Cómo encontrar el mirador perfecto para ver el eclipse

La fase de oscuridad total coincidirá con unos de los momentos en el que el sol está más bajo, a punto de ponerse en el horizonte oeste. Por lo que debemos encontrar el lugar perfecto para verlo, en el que no nos impidan la visión edificios, árboles o incluso la montaña.

Comprobando ubicación para ver el eclipse | TecnoXplora

Algo que podemos descubrir de una forma rápida y sencilla con ayuda de la tecnología. Nuestro teléfono móvil es la solución, con herramientas como “mirador del eclipse” a la cual podemos acceder a través de web. Una herramienta gratuita, desarrollada por un creador español @kurioso, y cuyo objetivo es calcular hacia dónde y cuándo debemos mirar desde la ubicación en la que nos encontremos, para no perdérselo. A través de la realidad aumentada es capaz de recrear cual será nuestra línea de visión y si se encuentra despejada.

Su uso exclusivo desde el teléfono móvil, puesto que aprovecha los sensores del dispositivo como el GPS, la cámara, el acelerómetro y la brújula, para recrear de una forma inmersiva y precisa, simulando el escenario con el que nos vamos encontrar.

Para que funcione correctamente, debemos otorgarle los permisos necesarios para tener acceso a nuestra ubicación.Hecho esto, utiliza el GPS para mostrar, si nuestra posición se encuentra dentro de la franja desde la que se verá el eclipse total o lo veremos parcialmente. Además de los horarios de inicio, fase máxima y fin del eclipse, basados en los datos astronómicos oficiales de la NASA.

Una de las claras ventajas de esta herramienta, es que no comparte datos, todos los cálculos se realizan en nuestro navegador, lo que garantiza la privacidad de los mismos, ya que no envía nuestras coordenadas a ningún servidor externo.

Aunque por lo que realmente destaca es por su visor de realidad aumentada. Para ello hace uso de la cámara de nuestro teléfono móvil. Con la cual realizamos un barrido de lado a lado para calibrar el campo de visión. Hecho esto nos ofrece una recreación virtual del sol, donde veremos dibujada en el cielo la trayectoria exacta que seguirá el sol.

Para que podamos identificar si la vegetación, la orografía del terreno o los tejados obstaculizan la visión nos muestra la cota cero o línea del horizonte en la pantalla, de manera que de una forma sencilla, podemos determinar si supondrán un obstáculo en la visión del eclipse. Con lo que podremos descartar los lugares que no son buenos miradores.

En el momento que encontramos el lugar perfecto para la visualización del eclipse, la herramienta permite tomar una fotografía de la posición exacta con la simulación sobre el propio paisaje, para que llegado el momento, estemos preparados para disfrutar del momento sin sobresaltos.

Aunque debes recordar que no debemos mirar directamente al sol sin hacer uso de unas gafas homologadas y correctamente certificadas (norma ISO 12312-2). Ya que si no tomamos precauciones, podemos sufrir daños permanentes en la retina.