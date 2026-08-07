Primera previsión meteorológica de la AEMET para el día del eclipse: las zonas donde las nubes podrían dificultar la observación

La cuenta atrás para el gran eclipse solar del próximo 12 de agosto ya ha comenzado y, a solo cinco días del fenómeno, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya dispone de una previsión bastante fiable sobre el estado del cielo. La buena noticia es que, en líneas generales, se espera una jornada estable y soleada en gran parte de España, aunque algunas zonas del norte y del este podrían ver cómo las nubes empañan parcialmente el espectáculo.

Según ha explicado el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, todo apunta a que el miércoles estará marcado por el tiempo estable. Sin embargo, a partir del mediodía podrían desarrollarse nubes de evolución en áreas montañosas del norte y del este peninsular, con posibilidad de alguna tormenta aislada.

El intenso calor será otro de los protagonistas de la jornada. Se esperan temperaturas elevadas en buena parte del país, con máximas que superarán los 35 grados en numerosas zonas, por lo que las autoridades recuerdan la importancia de extremar las precauciones para evitar incendios forestales durante el eclipse.

El meteorólogo de Meteored José Miguel Viñas señala que las zonas con más probabilidades de presentar nubes son el norte de Galicia, el occidente de Asturias, el entorno de la cordillera Cantábrica y el área del Sistema Ibérico entre Teruel y Castellón. En estos lugares no se descarta la formación de tormentas puntuales durante la tarde.

Lo cierto es que este tipo de nubosidad es muy difícil de predecir con exactitud. Aunque una tormenta no se sitúe justo sobre el lugar desde el que se observa el eclipse, una nube cercana puede ser suficiente para ocultar el Sol durante los momentos clave del fenómeno.

Por ello, se recomienda consultar las imágenes de satélite el mismo día del eclipse para comprobar la evolución de las nubes y valorar si merece la pena desplazarse a otra ubicación para disfrutar de una mejor visibilidad.