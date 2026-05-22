Cómo crear tus propios stickers animados en menos de 10 segundos

Los stickers se han convertido en una de las formas favoritas de comunicación en aplicaciones de mensajería, pero crear versiones animadas parecía hasta hace poco algo reservado a usuarios avanzados o aplicaciones complejas de edición. Ahora, gracias a nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial y herramientas integradas en los móviles, convertir un vídeo o una imagen en un sticker animado puede llevar menos de diez segundos.

Una de las opciones más rápidas pasa por utilizar aplicaciones con herramientas de recorte automático, capaces de eliminar el fondo de una imagen o vídeo casi al instante. El proceso suele consistir en seleccionar la opción de crear sticker, elegir el formato animado y cargar el vídeo deseado. Después, la inteligencia artificial se encarga de aislar automáticamente el elemento principal para convertirlo en una pegatina lista para compartir.

En el caso de los usuarios de iPhone con versiones recientes de iOS, ni siquiera hace falta recurrir a aplicaciones externas. Desde la galería del teléfono, es posible seleccionar una Live Photo y mantener pulsado sobre el objeto o persona que se quiere convertir en sticker. Cuando el sistema detecta el recorte, aparece la opción de añadirlo al menú de stickers y aplicar el efecto "Live", lo que permite crear un sticker animado nativo dentro del ecosistema del dispositivo.

Para quienes utilizan Android, el proceso también se ha simplificado. Desde WhatsApp, el usuario puede abrir un chat, acceder a la función de crear stickers y seleccionar directamente un vídeo. Después de escoger el fragmento deseado y ajustar el encuadre, la aplicación genera automáticamente el sticker animado sin necesidad de instalar otras herramientas.

La facilidad de estos sistemas refleja cómo la inteligencia artificial y la automatización están transformando pequeñas tareas digitales del día a día. Lo que antes requería conocimientos técnicos o varias aplicaciones, hoy puede resolverse en cuestión de segundos desde el propio teléfono móvil.