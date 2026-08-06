El truco para mejorar la calidad de imagen de tu proyector Magcubic de 25 euros

Disfrutar de nuestras series, películas e incluso competiciones deportivas en casa en gran formato y por poco precio, es posible. Los proyectores son cada vez más pequeños y baratos, lo que nos permite tener una pantalla de hasta 130 pulgadas, sin necesidad de arruinarnos y sin prácticamente instalación. Solo necesitamos una pared o superficie lisa donde poder proyectar.

Mejora la calidad de imagen de tu proyector

Uno de los proyectores más populares entre los usuarios es el Magcubic, elegidos por su precio y su hardware óptico, el cual sorprende por su calidad. En lo que respecta a la fluidez del sistema integrado, es donde nos encontramos los mayores problemas. A continuación te contamos una forma rápida y sencilla de acabar con estos problemas.

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Quizás una de las limitaciones que más nos frustran es la lentitud con la que se ejecutan las aplicaciones de streaming, además de una resolución comprimida y colores apagados. Algo que se hace evidente cuando tratamos de ver una competición deportiva donde el detalle y el movimiento es fundamental.

Aunque es el problema que tiene fácil solución, la cual no la encontramos en el propio dispositivo en ajustes secretos, la cosa es mucho más sencilla. Estos dispositivos cuentan con conexiones HDMI que permiten conectar otras fuentes externas en formato dongle como el Fire Stick de Amazon o el Chromecast de Google.

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De manera que al conectarlos son estos los que se encargan de decodificar el video, procesando los colores y gestionando la resolución de forma mucho más eficiente que su sistema operativo nativo. El resultado es que obtenemos una interfaz mucho más rápida y una reproducción constante sin tirones a la vez que una imagen mucho más nítida y con más contraste.

Además al conectar estos dispositivos otro aspecto que mejora es la conectividad bluetooth, y a través de esta tenemos la opción de conectar un altavoz inalámbrico, con el que conseguimos una mayor profundidad de sonido del que nos aportan los altavoces integrados en el proyector. Dejando atrás los problemas de desincronización a veces se producen entre el video y la imagen.

Otra de las ventajas que nos ofrece es la de prolongar la vida útil del proyector, el sistema nativo de estos dispositivos suele ser básico y con el paso del tiempo puede quedarse obsoleto. Lo que provoca que al actualizar las aplicaciones estas dejen de funcionar o no lo hagan de la forma correcta con errores al iniciar sesión. Algo que nos sucede con los dispositivos dongle conectados los cuales reciben actualizaciones de software de forma periódica. Una solución que no compromete la versatilidad y portabilidad, una de las características por la que destacan estos mini proyectores.