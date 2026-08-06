Huawei lanza un nuevo portátil con pantalla plegable de 18 pulgadas

Aunque ya no son novedad, la realidad es que los portátiles con pantallas plegables no son todavía muy numerosos. Fabricantes como Huawei o Lenovo han sido los que más han apostado por este formato, que aúna lo mejor de los móviles plegables con los ordenadores portátiles. En esta ocasión hemos conocido el nuevo MateBook Fold de 2026, que llega para estrenar interesantes características, como una gran cantidad de memoria RAM, todo un ejercicio de riesgo en los tiempos que corren, así como una gran capacidad de almacenamiento.

Ficha técnica del Huawei MateBook Fold de 2026

No cabe duda de que la mejor característica de este ordenador es precisamente el tamaño de su pantalla. Ya que cuenta con un panel de nada menos que 18 pulgadas y tecnología LPTO OLED, por lo que seguramente sea la pantalla de estas características más grande de su categoría, un panel de mucha calidad, bien contrastado y con colores vivos, como es habitual en esta tecnología de visualización.

Huawei MateBook Fold de 2026 | Huawei

Esta tiene una relación de aspecto clásica, de 4:3, y una resolución muy elevada, de 3296 x 2472 píxeles, aunque con este tamaño de diagonal no podremos apreciar tanto el detalle de los contenidos, ya que la densidad será mucho más pequeña. Cuando se pliega, el portátil cuenta con una pantalla de 13 pulgadas, que funciona con una resolución de 2472x1648 píxeles. En esta pantalla integra una cámara de 8 megapíxeles para videollamadas principalmente.

Algo que no nos gusta tanto es que se estrena con HarmonyOS 6.1, el sistema operativo de Huawei que prescinde de las aplicaciones de Google, así como de sus servicios. La batería de este portátil tiene una capacidad de 74,69 Wh. Hay una Extraordinary Master Edition, que, además de esta batería, integra Wifi 6, Bluetooth 5.2, así como comunicaciones satelitales. En términos de sonido, cuenta con un audio envolvente que consigue gracias a su pantalla de 18 pulgadas, sus seis altavoces y cuatro micrófonos.

El dispositivo llega en tres colores diferentes. Phantom Black, Radiant Gold, Sky White. Eso sí, como os podéis imaginar, no es un portátil barato, ni mucho menos, o accesible. Porque el precio con el que se ha lanzado en China parte de nada menos que 3200 euros al cambio para la versión de 24 GB + 512 GB. La de 24 GB + 1 TB cuesta 3460 euros al cambio. Mientras que la de 32 GB + 1 TB asciende hasta los 3850 euros al cambio.