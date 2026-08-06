Cocinar más platos a la vez con tu Thermomix TM7 es más sencillo que nunca

Thermomix es sinónimo de robot de cocina, sea cual sea el modelo que tengas, siempre te referirás a ella con su nombre, y es que ha sido el modelo que ha marcado por completo el boom y auge de estos dispositivos en los hogares españoles desde hace ya varios años. La séptima generación del robot se actualiza cual smartphone, y ahora ha recibido una nueva versión de su software que sin duda alguna le va a dar mucho juego al robot y sobre todo a los miles de chefs caseros, que con ella van a poder ser más productivos aún.

Vorwerk se vuelca en la multitarea

Thermomix TM7 es el modelo más avanzado del robot de cocina, y ahora está recibiendo la nueva versión 1.5 de su software. Una actualización que se centra sobre todo en una situación muy común en la cocina, que es la de estar metido de lleno a la vez en varias elaboraciones, que necesitan de nuestra atención de forma asíncrona y que no siempre es ordenada. Una actualización que llega con una novedad que destaca sobre todas las demás, y que le da sentido a la nueva versión.

Thermomix TM7 | Thermomix

Se trata de la capacidad de programar hasta cinco temporizadores simultáneos de forma directa desde la pantalla del robot, eliminando la necesidad de depender del teléfono móvil, alarmas externas o nuestra a veces maltrecha memoria. Esta función centraliza avisos independientes para distintas preparaciones en un solo sitio. Lo que permite controlar al mismo tiempo procesos tan diversos como el levado de una masa, el enfriamiento de un postre o la cocción de alimentos en el horno o la barbacoa.

Pero no es la única novedad, ya que esta versión 1.5 ahora ofrece también tres funciones adicionales. Como es la organización previa, que nos facilita la preparación inicial de ingredientes mediante un espacio único que incluye apoyo visual con imágenes y animaciones, reduciendo el margen de error al preparar varias recetas de manera simultánea. Otra novedad es la navegación en la cocina guiada. De esta manera, ahora podemos regresar al paso anterior inmediatamente mientras cocinamos, con menos clics.

También hay novedades en la personalización y accesibilidad del robot. Ya que ahora el marcado automático de ingredientes es más rápido y adaptado a los hábitos del usuario, además se añaden nuevos idiomas a las opciones de la interfaz del robot. Una Thermomix que sigue teniendo en las recetas guiadas su punto fuerte, y es que cuenta con más que ningún otro robot o ecosistema de este tipo.

Hablamos de 102.000 recetas dentro de su app Cookido integrada, de las que más de 12.800 ya están en español, y seguramente se basen en cocina española o mediterránea. Aunque, como en todo, la IA amenaza con dinamitar y saltar por los aires esta exclusividad, ya que nos abre la posibilidad de contar con recetas infinitas. Pero eso ya es otra historia.