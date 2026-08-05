Nuevo cambio en la TDT: tendrás que resintonizar tu televisor para seguir viendo todos los canales

La Televisión Digital Terrestre (TDT) vuelve a actualizarse. A partir del próximo 5 de noviembre, los usuarios tendrán que resintonizar sus televisores para acceder a las nuevas emisiones en calidad UHD (Ultra Alta Definición) y al nuevo canal estatal La Séptima, según recoge una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este cambio será posible gracias a la implantación del estándar DVB-T2 (Digital Video Broadcasting-Terrestrial 2), una tecnología que permite aprovechar mejor el espectro radioeléctrico y ofrecer una calidad de imagen y sonido superior. Además de facilitar la llegada del nuevo canal, este sistema permitirá que las principales cadenas de la TDT comiencen a emitir en UHD, una resolución mucho más nítida que la alta definición convencional.

¿Qué pasa si tu televisor no es compatible?

No todos los usuarios tendrán que cambiar de televisor. Aunque las emisiones en UHD comenzarán el 5 de noviembre, los canales seguirán emitiendo también en alta definición (HD) para garantizar que los televisores que no sean compatibles con DVB-T2 puedan seguir viéndose con normalidad.

Eso sí, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública recuerda que todos los televisores comercializados en España desde la aprobación del Plan Técnico Nacional de la TDT, en marzo de 2025, ya deben ser compatibles con las emisiones en UHD.

Cuando los televisores compatibles sea mayoría, comenzará una segunda fase en la que todos los canales de ámbito estatal, autonómico y local emitirán exclusivamente en UHD, mejorando la experiencia frente a otras plataformas audiovisuales que ya ofrecen contenidos con esta calidad de imagen.