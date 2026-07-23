Cómo fotografiar el eclipse solar total del 12 de agosto sin estropear tu cámara

El eclipse solar total del 12 de agosto será uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de 2026 y miles de personas querrán inmortalizarlo con su cámara. Sin embargo, hacerlo sin las precauciones adecuadas puede estropear el equipo e incluso poner en riesgo la vista. Los expertos recuerdan que fotografiar el Sol requiere material específico y una configuración distinta a la habitual.

Lo más importante es utilizar un filtro solar homologado para fotografía, colocado delante del objetivo. Igual que no debemos observar el eclipse sin gafas especiales, tampoco es seguro apuntar una cámara directamente al Sol sin protección, ya que la intensa radiación puede dañar el sensor y el visor. Según Nikon, los filtros de apertura completa, que cubren toda la parte frontal del objetivo, ofrecen los mejores resultados. Además, el uso de un trípode ayudará a conseguir imágenes más estables y nítidas.

Ese filtro deberá mantenerse durante toda la fase parcial del eclipse y retirarse únicamente durante la totalidad, cuando la Luna cubra por completo el disco solar. En cuanto reaparezca el primer destello de luz, habrá que volver a colocarlo inmediatamente para evitar daños en la cámara.

También conviene ajustar correctamente los parámetros de disparo. La NASA recomienda trabajar con una apertura entre f/8 y f/16 y probar velocidades de obturación que van desde 1/1000 hasta 1/4 de segundo durante la fase parcial. En el momento de la totalidad, cuando aparece la corona solar, el rango de luz cambia por completo, por lo que aconseja mantener la apertura fija y realizar varias tomas con velocidades comprendidas entre 1/1000 de segundo y 1 segundo para captar todos los detalles.

Por último, cuanto mayor sea la distancia focal del objetivo, más grande aparecerá el Sol en la fotografía. Durante la fase parcial prácticamente cualquier valor ISO ofrece buenos resultados gracias a la intensa luminosidad, mientras que durante la totalidad será necesario adaptar la exposición para captar correctamente uno de los espectáculos astronómicos más esperados de las últimas décadas.