Qué sucedería si desaparecieran las abejas

Las abejas son uno de los insectos más importantes para el funcionamiento de los ecosistemas, aunque su tamaño haga que a menudo pasen desapercibidas. Su trabajo diario va mucho más allá de producir miel: desempeñan un papel esencial en la polinización de miles de especies vegetales, un proceso del que depende buena parte de los alimentos que llegan a nuestra mesa.

Gracias a su actividad, numerosas plantas pueden reproducirse y dar lugar a frutas, verduras, frutos secos y semillas que forman parte de la alimentación cotidiana. Sin la intervención de estos polinizadores, la producción de muchos cultivos disminuiría de forma considerable, reduciendo la disponibilidad de numerosos alimentos.

Esto no supondría una desaparición inmediata de la comida, pero sí provocaría importantes cambios en el sistema alimentario. Muchos productos pasarían a ser más escasos, aumentarían de precio y resultarían más difíciles de encontrar, afectando tanto a consumidores como a agricultores.

Las consecuencias no se limitarían a la agricultura. Millones de animales dependen directa o indirectamente de las plantas que necesitan ser polinizadas para sobrevivir. Si estas especies vegetales disminuyeran, las cadenas alimentarias comenzarían a alterarse y numerosos ecosistemas podrían perder el equilibrio que han mantenido durante miles de años.

La importancia de las abejas demuestra que incluso los organismos más pequeños pueden desempeñar un papel decisivo en el funcionamiento del planeta. Cada vez que una abeja vuela de flor en flor, contribuye a mantener un proceso natural del que dependen no solo numerosos cultivos, sino también la estabilidad de gran parte de la biodiversidad terrestre.