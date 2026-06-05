El error más común que afecta a la batería del iPhone

Con el paso del tiempo, el uso del teléfono va desgastando la batería progresivamente y dura menos. Sin embargo, tienes en tu mano la opción de alargar un poco su vida útil.

Existe una serie de recomendaciones muy poco conocidas por los usuarios de Apple.

La primera consiste en implementar el Modo de Bajo Consumo. Esta función reduce las animaciones del sistema y optimiza el rendimiento. Si no lo tienes activado, el móvil te avisará cuando llegue al 20%. Y hará lo mismo al bajar al 10%. Este modo se desactivará automáticamente cuando vuelvas a tener carga suficiente.

Pero el gran error que comete mucha gente es cerrar las aplicaciones que no utiliza. Pensamos que esto optimiza el rendimiento, pero desde Apple aseguran que provoca todo lo contrario. Ellos recomiendan cerrar las aplicaciones únicamente cuando no funcionan correctamente. Cada vez que las abres desde cero, consumes recursos que agotan antes la batería. Por eso los dispositivos de Apple no incluyen una forma de cerrar todas a la vez. A diferencia de otras marcas de teléfonos, donde sí se incluye esta opción.

En esos otros móviles sí es más recomendable cerrarlas porque consumen más estando abiertas. Para cuidar tu iPhone, es mejor que dejes de cerrarlo todo por completo.

La gestión de la batería es uno de los aspectos que más preocupa a los usuarios, especialmente cuando el dispositivo ya tiene varios años de uso. Por eso suelen extenderse consejos que parecen lógicos, pero que no siempre se ajustan al funcionamiento real del sistema. En muchos casos, los mecanismos de gestión de recursos trabajan en segundo plano de forma más eficiente de lo que pensamos.

Además, pequeños cambios en los hábitos diarios pueden marcar diferencias apreciables a largo plazo. Reducir funciones que no se utilizan constantemente, controlar el brillo de la pantalla o aprovechar los modos de ahorro cuando sea necesario son medidas sencillas que ayudan a mantener una mejor autonomía. Al final, cuidar la batería no depende de una única acción, sino de la suma de varios hábitos que permiten que el dispositivo envejezca en mejores condiciones.