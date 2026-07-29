Los auriculares Nothing Ear (3a) ya pueden grabar y transcribir llamadas en España

Los auriculares Nothing Ear (3a) llegaron al mercado español el pasado 7 de julio, pero en ese momento la función de grabación de llamadas —disponible en otros países— no estaba habilitada localmente. Veinte días después, Nothing anunció que ya está activa para todos los usuarios en España.

Cómo funciona la grabación

La nueva función permite iniciar y detener la grabación de una llamada telefónica o de una reunión online directamente desde los auriculares, mediante un gesto simple, sin necesidad de tocar el teléfono. Para que funcione, es necesario tener los Ear (3a) vinculados a la aplicación Nothing X, no basta con la conexión bluetooth al celular.

La función no se limita a las llamadas tradicionales: también permite grabar audio desde aplicaciones de videollamadas o mensajería, como Zoom o WhatsApp. Además, no es necesario contar con un teléfono de la marca Nothing para usarla, ya que es compatible con cualquier dispositivo Android o iOS.

Nothing Ear 3a | Nothing

Aviso y consentimiento

Cada vez que se activa la grabación, los auriculares emiten un sonido automático al inicio de la llamada o reunión, con el objetivo de advertir a todos los participantes de que la conversación está siendo grabada.

Nothing también aclaró que es responsabilidad del usuario asegurarse de tener derecho a grabar la conversación, además de informar o solicitar el consentimiento del resto de los participantes. Esto es especialmente relevante en España, donde la normativa vigente exige el consentimiento de todos los interlocutores para grabar una llamada.

Almacenamiento local y transcripción

Una de las particularidades de esta función es que las grabaciones no se suben a ningún servidor externo: se almacenan de forma local gracias a los 32 MB de memoria interna que incorporan los auriculares. Desde la app Nothing X, los usuarios pueden reproducir, editar, compartir y transcribir automáticamente todo el contenido grabado

Además de esta nueva función, los Ear (3a) destacan por sus drivers dinámicos de 12 mm, que ofrecen graves más potentes y certificación Hi-Res Wireless. También cuentan con cancelación activa de ruido de hasta 45 decibeles y una batería que alcanza hasta 10 horas de reproducción sin cancelación de ruido, o hasta 42 horas contando el estuche de carga.