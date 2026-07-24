La "pesadilla" de compartir piso: Estudiantes españoles crean una app para evitar los futuros conflictos de convivencia

Conectar a inquilinos compatibles entre sí y fiables de cara al propietario con dueños de pisos compartidos profesionales, eficaces y de buena reputación es el objetivo del proyecto creado por tres amigos y estudiantes de 22 años: Arnau Bernabéu Corbí, Juan Company Canet y Samuel Ruiz Tébar. Se trata de una app gratuita que aspira a "acabar con las pesadillas" en los pisos compartidos.

Con el nombre de doMate, la aplicación ideada y puesta en marcha por tres alumnos de la Universitat Politècnica de València (UPV) pretende convertirse en referencia de un proceso clave en un mercado donde la información es escasa a la hora de tomar decisiones que, a posteriori, marcan para bien o para mal años de vida.

El origen de la iniciativa se encuentra en el convencimiento de que "la convivencia en el piso no debería ser una apuesta". Este pensamiento de Arnau Bernabéu Corbí, estudiante del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación de la UPV, es compartido con dos amigos y recién egresados del Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas e Informática de la UPV, Juan Company Canet y Samuel Ruiz Tébar, le han ayudado a hacer realidad.

"La idea se me ocurrió en segundo de carrera", recuerda Arnau en un comunicado. "Había vivido de cerca lo que supone compartir piso con desconocidos y me di cuenta de que el verdadero reto llega después de encontrar vivienda: la convivencia, la comunicación, los conflictos. Ahí estaba el problema que merecía la pena resolver. Quise construir algo entonces, pero entre las clases y los proyectos no tenía margen para sacar la idea adelante, así que la guardé en un cajón y la retomé al inicio del máster".

"En septiembre de 2025 --añade-- se lo conté a Juan, que es amigo mío desde la época del instituto en Alcoy, y decidimos ponernos manos a la obra. Avanzamos bastante en la parte de negocio y producto, y a mediados de marzo, encontramos a Samu, que completó el equipo con el pilar técnico y encajó desde el primer día. Desde entonces, los tres hemos estado trabajando a jornada completa para poder lanzar la app", que ya es una realidad.

Una de las señas de identidad de doMate es su carácter gratuito para los inquilinos. "En España, tenemos un problema serio de acceso a la vivienda, y cargar costes sobre quien busca piso iría justo en contra de lo que queremos resolver", explica Arnau, que apunta que, además, "con el objetivo de que la comunidad crezca rápido y con buena base, la app es gratuita también para propietarios e inmobiliarias durante las primeras semanas".

"A partir de ahí", señala, "activamos el modelo definitivo: los propietarios privados podrán publicar hasta dos pisos gratis, y pagarán una tarifa por cada piso adicional, y las inmobiliarias tendrán precios en función del volumen que gestionen. En todo caso, el modelo aplica igual a propietarios privados y a inmobiliarias: dos pisos gratis y tarifa por cada piso adicional. Queremos que un particular tenga las mismas condiciones que una gran agencia", detalla.

La visibilidad se gana

Otro aspecto diferencial de doMate es la promoción. En la app, "la visibilidad no se compra, se gana. Un propietario o una inmobiliaria destacan porque acumulan buenas valoraciones de los inquilinos con los que han tratado, y esa reputación es lo que les abre puertas dentro de la plataforma. El sistema premia a quien se comporta bien", afirma Arnau Bernabéu.

En todo caso, asevera, "hay que separar dos conexiones que en realidad son igual de importantes, aunque muchas veces solo se piense en una. Por un lado, la conexión entre inquilino y propietario. Ahí, lo que marca la diferencia es la información real: que el inquilino pueda ver cómo se ha comportado ese propietario con anteriores inquilinos (a través de las valoraciones) y que el propietario pueda ver el historial del inquilino, si ha cuidado sus pisos, si ha convivido bien, si es fiable con los pagos".

De este modo, resume, "las dos partes toman decisiones informadas, y desaparece la lotería de 'a ver con quién me toca'".