Con estos telescopios podrás disfrutar del eclipse en primera persona

El 12 de agosto se ha convertido en una fecha importante tanto para los astrólogos como para los amantes de la astronomía. Una cita que no nos podemos perder, para la cual debemos estar debidamente equipados. Para capturar ese momento histórico, tenemos varias alternativas, como las que te contamos a continuación.

Así puedes fotografiar el sol con toda seguridad

Dentro de poco seremos testigos de un eclipse solar total, en el que la luna se situará delante del sol, momento en el cual se oscurecerá el día de repente al atardecer. La observación de este tipo de fenómenos y dejar constancia de ello, ya no es una cosa reservada para los profesionales, gracias a los avances en la óptica y la innovación digital, cualquier usuario puede inmortalizar el momento.

Una de las alternativas más cómodas para observar el fenómeno son los telescopios inteligentes, en los que no el ocular de cristal tradicional no está presente y en su lugar encontramos un sensor digital que se encarga de transmitir la imagen en tiempo real.

ZWO Smart Telescope Ap 30/150 Seestar S30 | ZWO

Uno de los telescopios que destacan es el ZWO Seestar S30, el cual cuenta con una montura motorizada altacimutal, en el que el sistema automatiza el proceso, localizando el Sol, centrándose y siguiéndolo compensando la rotación terrestre. Para el cual es imprescindible el uso del filtro solar acoplable.

Vaonis Smart Telescope Hestia Solar | Vaonis

El Varonis Hestia Solar con un enfoque puramente óptico, no cuenta con sensor interno, para ello usa un juego de lentes para amplificar la luz solar y proyectarla directamente sobre el sensor físico, enviando la información a nuestro teléfono móvil a través de su aplicación.

Si buscamos un resultado más profesional, en el que consigamos imágenes RAW sin compresión, la mejor opción es optar por un ecosistema modular conectado a un portátil, para la cual debemos contar con tres elementos indispensables.

Tubo óptico, el Sol es un objeto brillante, se prioriza el contraste sobre la apertura. Refractores apocromáticos compactos, como el William Optics RedCat 51 o las series de Skywatcher son una muy buena elección en este caso. Además, debemos complementarlo con un filtro solar frontal de cristal o una lámina Baader AstroSolar.

el Sol es un objeto brillante, se prioriza el contraste sobre la apertura. Refractores apocromáticos compactos, como el o las son una muy buena elección en este caso. Además, debemos complementarlo con un Cámara Planetaria: cámaras astronómicas como las marcas ZWO ASI o Player One carecen de batería o pantalla, de manera que los datos se envían a través de un puerto USB.

cámaras astronómicas como las marcas carecen de batería o pantalla, de manera que los datos se envían a través de un puerto USB. Por último, debemos usar programas como FireCapture o Sharp Cap con los que gestionar tiempos de exposición, para capturar secuencias de vídeo de alta velocidad para su posterior apilado.

Celestron 22401 Inspire 70AZ | Celestron

Si contamos con equipos como el Celestron StarSense Explorer DX 102 o el Celestron Inspire 70AZ, tenemos la opción de adaptarlos para la fotografía, para ello necesitaremos una lámina solar certificada para la apertura y un adaptador mecánico para el teléfono móvil. Lo que permite alinear milimétricamente el eje de la cámara del teléfono con el centro del ocular.

El movimiento del sol es muy rápido, y podemos perderlo fácilmente, para evitar esto, siempre podemos usar un telescopio inteligente con GoTo, con montura motorizada. Con las monturas tendremos que corregir la posición cada 30 segundos, perdiendo estabilidad en el vídeo.