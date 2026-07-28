Nike y Hyperice crean unas chanclas inteligentes para recuperar los pies después de entrenar

Nike tiene mucho margen para innovar en el sector del calzado deportivo. La firma americana ya nos ha sorprendido con algunos modelos inteligentes. Y ahora, Nike se ha aliado con Hyperice para presentar las Nike Air Zoom Hyperslide, unas chanclas de recuperación que van mucho más allá de ofrecer comodidad después de hacer deporte.

Este nuevo modelo combina la conocida amortiguación Air Zoom de Nike con un sistema de calor y vibración desarrollado por Hyperice. ¿El objetivo? A ayudar a reducir la tensión acumulada en los pies, favorecer la relajación y facilitar la recuperación después de entrenar, competir, viajar o pasar muchas horas de pie.

Nike lanza unas chanclas que aplican calor y masaje en los pies

La principal diferencia de las Nike Air Zoom Hyperslide frente a unas chanclas deportivas convencionales se encuentra en la parte superior. Dentro de la correa ajustable se integra un pequeño dispositivo extraíble denominado Hyperslide Pod, que se conecta de forma magnética.

Este módulo es el encargado de aplicar calor y vibraciones sobre la zona superior del pie. Cuenta con tres niveles de temperatura y puede alcanzar un máximo de 47 grados, una cifra pensada para proporcionar una sensación de calor intensa sin renunciar a la comodidad. Sin duda, el mejor aliado de cualquier deportista.

Además, las Nike Air Zoom Hyperslide ofrecen tres niveles de vibración, por lo que podrás ajustar la intensidad en función de tus preferencias o del cansancio que notes después de la actividad física. Cada sesión tiene una duración de 15 minutos y puede configurarse directamente desde los controles del propio dispositivo. ¿No te parece suficiente?, las Nike Air Zoom Hyperslide son compatibles con la aplicación móvil de Hyperice. Desde ella será posible controlar algunas de sus funciones y personalizar la experiencia de recuperación sin tener que manipular constantemente el módulo integrado en la chancla.

Y la comodidad al usarlas será una delicia. Para empezar, las chanclas cuentan con una unidad Air Zoom de perfil bajo que recorre toda la planta del pie y proporciona una pisada suave y reactiva. Con ello, podrás usar las Nike Air Zoom Hyperslide tanto durante una sesión de recuperación como para caminar con ellas en el día a día. Sí, te irán masajeando igual mientras caminas.

La idea de Nike y Hyperice es que la recuperación se integre de una forma más natural en la rutina. En lugar de tener que acudir a una máquina específica o preparar un dispositivo voluminoso, bastará con ponerse las chanclas y activar el módulo.

Por último, el desarrollo del producto ha tenido en cuenta las opiniones de deportistas profesionales y aficionados. Entre los atletas que han participado en la promoción se encuentra Virgil van Dijk. Por ejemplo, este futbolista ha señalado que el calor y las vibraciones de Hyperice le ayudan a acelerar la recuperación de sus pies, mientras que la tecnología Air Zoom aporta comodidad durante el uso.

Disponibilidad y precio

Las Nike Air Zoom Hyperslide estarán disponibles a partir del 29 de septiembre en mercados seleccionados. Se podrán comprar a través de las páginas oficiales de Nike y Hyperice, además de en determinadas tiendas de todo el mundo. Por el momento, las compañías no han comunicado su precio ni han confirmado en qué países se comercializarán durante la primera fase de lanzamiento. Así que tendremos que armarnos de paciencia, aunque está claro que no será un producto barato precisamente.