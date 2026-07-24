El primer smartphone agéntico de Nubia desvela nuevos detalles

Los smartphones agénticos son la nueva panacea, al menos esa es la sensación que nos da, después de que en las últimas semanas hayamos conocido varios dispositivos con esta vocación, así como numeroso software centrado en esta funcionalidad, que básicamente brinda a la inteligencia artificial de una autonomía plena para hacer tareas por nosotros en segundo plano. Pues bien, Nubia anunciaba oficialmente la semana pasada un móvil con esta filosofía, pero no desveló mucho más. Ahora se han desvelado más datos.

Nuevos detalles del NaviX Ultra

Este es el nombre del nuevo móvil de Nubia, que tendrá una gran carga agéntica, y que tiene un diseño que nos recuerda bastante al de los Google Pixel. Pero ahora un filtrador chino ha desvelado información bastante interesante acerca de este nuevo teléfono de Nubia. Aunque la publicación original se ha borrado, muchos han conseguido conservar los detalles que compartía en ella, y nos dan una idea de lo que esperar a nivel de hardware.

Es un móvil bastante potente gracias al procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, el más potente de la actualidad, por lo que aquí se garantiza máximo rendimiento. También ha desvelado los detalles de la pantalla, como una diagonal de 6,78 pulgadas, resolución 1.5K o una tasa de refresco de 144 Hz, por lo que estará a la altura. Como la batería, que es bastante grande.

Esta tendría una capacidad de 7100 mAh, con una carga rápida de 80 W, lo que no está nada mal desde luego. La cámara de fotos ya se vio en la presentación que sería triple, por los tres sensores a lo Pixel con los que cuenta. Ahí tendremos tres sensores de 50 megapíxeles, mientras que la cámara frontal también compartirá la misma resolución. Lo que ha desvelado la semana pasada Nubia con este teléfono es básicamente un terminal que se gestiona con agentes de IA.

En este caso, el asistente chino Doubao, que se encargará de hacer en segundo plano todas esas tareas que le encomendemos, maximizando su productividad gracias a los últimos modelos de inteligencia artificial. La realidad es que Nubia no ha desvelado más detalles de este teléfono, dándole bastante misterio a todo su entorno, porque la información es bastante escasa. Pero estando en plena era agéntica, tiene sentido el movimiento de nubia, que quiere adelantarse a otros fabricantes que ya preparan sus propias propuestas en este sentido.