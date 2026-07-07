Así funcionan las nuevas duchas de pago en las playas de España: cuánto costarán y cómo se usan

Las llamadas playas inteligentes ya han comenzado a llegar a España. Se trata de un modelo que incorpora tecnología para gestionar desde el teléfono móvil diferentes servicios, como reservar aparcamiento, alquilar sombrillas o tumbonas e, incluso, utilizar las duchas. Su objetivo es mejorar la accesibilidad, reforzar la seguridad y hacer un uso más eficiente de recursos como el agua.

El primer ejemplo ya puede verse en la playa de Matalascañas, en Almonte (Huelva), donde se ha instalado una ducha inteligente que funciona como proyecto piloto. Aunque este verano sigue siendo gratuita, el Ayuntamiento estudia implantar un sistema de pago para fomentar un consumo más responsable del agua, especialmente en un contexto marcado por la sequía.

Cómo funcionan

Para utilizar la ducha, los bañistas deben escanear un código QR con el teléfono móvil o introducir monedas en la máquina. Una vez activada, el sistema permite utilizarla durante aproximadamente un minuto y registra tanto el tiempo de uso como el consumo de agua.

Durante esta primera fase de pruebas no tiene coste, pero la previsión es que, si el proyecto continúa, el precio ronde entre 20 y 30 céntimos por minuto, siempre que reciba financiación pública. En caso contrario, el coste podría llegar hasta un euro por uso.

Lo cierto es que la iniciativa no ha convencido a todos los usuarios. En redes sociales, numerosos bañistas han mostrado su rechazo al considerar que un servicio que tradicionalmente ha sido gratuito no debería convertirse en un servicio de pago.

Entre las principales críticas también figura la necesidad de llevar el teléfono móvil hasta la arena para activar la ducha o que, en caso de pagar con monedas, la máquina no devuelva el cambio.

Pese a ello, el Ayuntamiento defiende que el objetivo de esta medida es evitar el desperdicio de agua y avanzar hacia una gestión más sostenible de un recurso cada vez más escaso.