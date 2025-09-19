Nuevos auriculares Nothing Ear 3: estuche con grabadora de voz y diseño rompedor

La firma china liderada por Carl Pei ha presentado hoy oficialmente a sus nuevos auriculares compactos, los Nothing Ear. Estos, además de insistir en un diseño que ya es icónico en la industria y muy reconocible, a pesar de la juventud de la marca, an incorporado en estos dispositivos algunas funciones realmente interesantes, sobre todo en el estuche de carga, que ahora tiene una función adicional que nos parece realmente práctica.

Ficha técnica de los Nothing Ear 3

Es curioso, pero la mayor novedad no está en los auriculares, sino en el estuche de carga de estos, que ahora incorpora un original botón denominado Super Mic, que a su vez integra un potente micrófono. Esto convierte al estuche de los auriculares en toda una grabadora de voz. Solo hay que pulsar el botón de Mic integrado en el estuche, y acercar este a la boca, para comenzar a grabar audio con la mejor calidad.

Tanto es así que, gracias a la IA y los sistemas de cancelación de ruido, las grabaciones son totalmente limpias, y nos ofrecen un sonido donde lo principal es nuestra voz, y el resto del ruido, por mucho que sea, se queda en un segundo plano. También sirve para tomar notas, que añadiremos a nuestro smartphone cómodamente. Un estuche que cuenta con dos micrófonos MEMS que tienen tecnología beamforming.

Unos auriculares que cuentan con el diseño habitual en los dispositivos de Nothing, donde las transparencias se mezclan con materiales premium, como los de origen aeroespacial. Cuentan con un driver de 12 mm para un sonido preciso, así como unos graves que ahora son más potentes, hasta 6dB más. Los agudos son 4sB más potentes que en los anteriores modelos.

Unos auriculares que presumen de agudos más nítidos, graves profundos y voces más claras. Como ya es usual cuenta con cancelación activa de ruido y adaptativa, esto quiere decir que analiza el ruido que nos rodea, y adapta la cancelación a las condiciones reales. El modo transparencia nos permite escuchar a nuestro alrededor de forma amplificada. También presumen de sonido espacial. Son auriculares compatibles con sonido Hi-Res inalámbrico, sin necesidad de cables.

Otro aspecto que han mejorado es el de la autonomía, que ahora es mayor que nunca. Ahora cada auricular ofrece una autonomía de 5,5 horas de reproducción con la cancelación activa de ruido. Mientras que con el estuche disfrutamos de hasta 38 horas, siendo además compatible con la carga inalámbrica. Si cargamos mediante el cable USB tipo C, la carga rápida nos brinda hasta 10 horas de reproducción en solo 10 minutos.

La antena de los auriculares ha sido totalmente rediseñada, hasta medir tan solo 0,35mm, siendo además un 15% más potente y un 20% más sensible. Unos auriculares que de nuevo vuelven a integrar el funcionamiento con ChatGPT como asistente de voz. Essential Space es la app desde la que nuestras grabaciones con el Super Mic se transcribirán por defecto. Unos auriculares que ya se pueden comprar en España por 179 euros, estando disponible en dos colores, negro y blanco.