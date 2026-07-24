Recuperar tu cuenta de Google ahora es más sencillo que nunca con este nuevo método

Seguramente os hayáis encontrado en esta tesitura alguna vez, o varias veces. Y es que es bastante habitual tener que recuperar la cuenta de Google o de cualquier otra plataforma porque, por lo que sea, hemos olvidado la contraseña. Y como es lógico, es un proceso que debe ser verificado para que nadie así como así pueda cambiarnos la contraseña y acceder directamente a nuestra cuenta sin nuestro permiso. En esos casos, ya contamos con diferentes métodos, pulsar Sí en nuestros dispositivos, introducir un código de respaldo, insertar una llave de seguridad, y ahora también un novedoso sistema que nos parece especialmente idóneo para recuperar la cuenta rápidamente.

Verificación con un selfie

Lo que ha anunciado ahora Google es una nueva funcionalidad, denominada Selfie para iniciar sesión y diseñada para ser un método de respaldo fácil, accesible y altamente seguro para recuperar el acceso a las cuentas de Google en situaciones críticas. El principal objetivo de esta función es garantizar que la valiosa información que guardamos en las cuentas, desde fotos preciadas hasta correos electrónicos y documentos importantes, permanezca completamente segura, siempre disponible.

El proceso para configurar y posteriormente utilizar el video selfie es bastante simple para cualquier usuario. Al activarlo por primera vez, solo hace falta mirar a la cámara del dispositivo móvil o PC y realizar una serie de movimientos de cabeza guiados y de corta duración. El objetivo de este procedimiento es capturar el rostro desde múltiples ángulos para crear un registro de verificación altamente fiable.

En el momento que haga falta recuperar de nuevo la cuenta, bastará con hacernos un selfie de nuevo para que Google reconozca que somos nosotros en ese mismo momento y lugar, para darnos acceso de nuevo a la cuenta. Obviamente, Google se ha preocupado de que no solo sea un método eficiente de reingreso en la cuenta, sino también de que todo el proceso sea seguro para los usuarios, y no comprometa sus datos.

Por eso el video únicamente se graba y almacena de forma segura bajo nuestro consentimiento previo y explícito. El video se mantiene encriptado en reposo, asegurando que permanezca totalmente protegido incluso cuando no está siendo utilizado. La información visual se destina únicamente a facilitar el inicio de sesión del usuario, a menos que este elija de forma voluntaria compartirla para otros propósitos con su cuenta de Google.

Por último, tenemos total autonomía para eliminar el video grabado en el momento que queramos desde los ajustes de nuestra cuenta de Google. Para hacer más seguro el acceso a los datos del usuario, Google utiliza múltiples capas de seguridad que ayudan a prevenir intentos de suplantación de identidad. Lo que incluye defensas activas contra el uso de fotos estáticas y videos falsificados, como por ejemplo los deepfakes.

Este método no solo compara visualmente la grabación con el registro guardado, sino que además requiere realizar movimientos específicos en vivo para demostrar la autenticidad física en tiempo real. La función ya se está extendiendo a nivel global, y es de esperar que llegue pronto a los usuarios españoles.