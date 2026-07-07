Los nuevos Nothing Ear 3a estrenan sonido Hi-Res y cancelación de ruido por 99€

Si hay un fabricante que en poco tiempo ha sabido ganarse un hueco diferente y único en el mercado, ese es Nothing. La empresa del fundador de OnePlus, Carl Pei, le ha dado un personalidad única a sus dispositivos con diseños donde han predominado las transparencias, los LED personalizables y gamas de colores realmente vistosas. Casi todo eso nos lo ofrecen también los nuevos auriculares accesibles de la marca, los Nothing Ear (3a), que por un precio razonable nos ofrecen unas características de primer nivel.

Precio y disponibilidad

Los nuevos Nothing Ear (3a) se estrenan en España por 99 euros, y podemos comprarlos en cuatro colores, los clásicos blanco y negro, y otras dos variantes muy vistosas, como son las de color rosa y también amarillo, ambas con un acabado eléctrico que les sienta especialmente bien.

Nothing Ear 3a | Nothing

Ficha técnica de los nuevos Nothing Ear (3a)

Son unos auriculares a los que no les podemos echar nada en falta, empezando por un diseño muy diferente a lo habitual, aquí siguen siendo imbatibles en Nothing, sobre todo en los colores más llamativos. Entrando en aspectos técnicos, estos nuevos auriculares ofrecen un estuche de carga que no solo es atractivo, sino funcional. Ya que incorpora tres luces LED para mostrar el progreso de carga, la vida útil de la batería y el estado de emparejamiento.

Además, ya que vienen con almohadillas de silicona líquida en cuatro tamaños distintos. El sonido depende de un driver de 12 mm, que es más grande que el del modelo anterior, con graves hasta 5 dB más potentes. El diafragma es de grado aeroespacial, por lo que nos ofrece mayor claridad en voces e instrumentos, y brinda certificación Hi-Res Audio con LDAC para escuchar música de alta resolución.

También presumen de la función de Audio Espacial Estático para crear un campo tridimensional inmersivo al reproducir películas o juegos. No podía faltar la cancelación activa de ruido, que lo reduce hasta los 45 dB y cuenta con tres modos ajustables para filtrar voces según el entorno en el que nos encontremos en cada momento. A la hora de hacer llamadas, la tecnología Clear Voice se apoya en tres micrófonos y un algoritmo entrenado en más de 28 millones de escenarios para aislar ecos y sonidos de tráfico, lo que resulta en unas llamadas con un sonido muy limpio.

Además, ofrecen herramientas bastante útiles, como Audio Snapshot, que nos permite capturar hasta un minuto de lo que estamos escuchando, e incluso retroceder y capturar los 30 segundos previos al inicio de la grabación con un sencillo gesto de pellizco. Call Recording permite grabar hasta 2 horas de llamadas o reuniones virtuales. También tenemos acceso a ChatGPT, y gracias a la app Nothing X, podemos ecualizar el audio mediante perfiles creados por DJs de la comunidad o usar un ecualizador avanzado de 8 bandas que incorpora.

Por último, la autonomía de la batería de 55 mAh otorga hasta 10 horas de reproducción, alcanzando un total de 42 horas con el estuche de carga. Con la carga rápida de 5 minutos obtenemos hasta una hora de música. Estos auriculares cuentan con certificación IP54 de resistencia al polvo y agua y la conectividad inalámbrica es la nueva Bluetooth 6.0.