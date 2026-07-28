LLEGA EN AGOSTO
Lenovo prepara una consola portátil centrada en el juego en la nube con una pinta increíble
Lenovo Legion C700, así será la próxima consola portátil del fabricante, y que está pensada para jugar por streaming con pantalla de 120 Hz, baja latencia y conexión local sin Internet.
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Lenovo lleva tiempo sorprendiendo por sus consolas portátiles. Y ahora, sabemos que la compañía está preparando una consola centrada principalmente en el juego por streaming. Su nombre es Lenovo Legion C700 y su presentación oficial está prevista para agosto para que los más gamers disfruten como nunca.
Y es que la propia Lenovo está calentando motores, y ya ha publicado los primeros detalles de esta Lenovo C700.
Una consola portátil pensada para jugar por streaming
Lenovo está promocionando la Legion C700 como una consola portátil para jugar en la nube capaz de ofrecer una latencia extremadamente reducida. En sus últimos materiales publicitarios, la compañía llega a hablar de una experiencia de transmisión con una demora prácticamente inexistente, aunque las pruebas anteriores realizadas por el fabricante situaban la latencia en unos 10 milisegundos. Unas cifras de escándalo.
Estos resultados se habrían conseguido utilizando un portátil Lenovo Legion Y9000P equipado con una NVIDIA GeForce RTX 4060, ejecutando los juegos a una resolución de 1080p y con una tasa de refresco de 120 Hz. Evidentemente, habrá que esperar a las pruebas en condiciones reales para comprobar si estas cifras se mantienen fuera del laboratorio.
La Legion C700 no dependerá exclusivamente de una conexión a Internet. Por lo que parece, también será posible transmitir los juegos instalados en un ordenador cercano mediante una conexión local, incluso cuando no haya acceso a la red. Sí, podrás exprimir la potencia de tu ordenador y disfrutar de cualquier juego en remoto.
Y, como no podía ser de otra manera, la Legion C700 será compatible con la base Legion Stream, diseñada para facilitar la conexión y comenzar a jugar prácticamente con una sola pulsación. Respeecto a las características, todo apunta a que la Lenovo Legion C700 contará con una pantalla IPS de 7,82 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz. También tendría un peso aproximado de 556 gramos.
Respecto a los controles, la firma asiática apostará por joysticks con tecnología TMR y gatillos con efecto Halo. Y Lenovo ha confirmado una colaboración con Tencent START, un servicio de juego en la nube que ofrecerá acceso a un catálogo de títulos compatibles. Por ahora, quedan por conocer detalles importantes como la autonomía, el procesador, la capacidad de la batería y su disponibilidad fuera de China. Lenovo ofrecerá toda la información durante el lanzamiento oficial previsto para agosto, aunque no ha confirmado una fecha exacta. ¿El precio de la Lenovo Legion C700? De momento es un misterio, pero seguramente rondará los 300 - 350 euros. Una cifra muy atractiva para todo lo que ofrece.
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