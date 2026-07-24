Estos son los móviles de Realme que recibirán ColorOS 17

Hace unos días conocíamos importantes cambios en el ecosistema de móviles de Oppo, de su zona de influencia, como son las marcas OnePlus y Realme. La primera ha cesado sus operaciones fuera de China, y la segunda se posiciona como su sustituta, también en Europa. Y no solo este cambio de cromos afecta a las operaciones, sino que el día a día de los usuarios también se va a ver alterado.

Ya que el software de sus teléfonos va a cambiar, dejando atrás, en el caso de Realme, a la capa de Realme UI, y adoptando el ColorOS de Oppo. La verdad es que ambas ya eran casi idénticas, por lo que no van a notar apenas diferencia. Ahora podemos hacernos una idea de qué móviles de la marca van a recibir ColorOS 17.

Realme C100x | Realme

Los modelos que pueden esperar ColorOS 17

La capa de personalización de Oppo basada en Android 17 será el estándar también para los móviles de Realme, y es una excelente noticia, porque la verdad que es de las mejores del mercado, de las más optimizadas, y como decimos, no hay prácticamente diferencias visuales con la de Realme, que ha sido siempre una extensión de esta. Esta lista ha sido confeccionada por el medio Gizmochina, a partir de los textos de soporte de la propia firma china. Estos serán los móviles que reciban la nueva capa.

Realme GT 8 Pro

Realme GT 7

Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 Pro Racing

Realme GT 7T

Realme GT 6

Realme GT 6T

Realme GT 5 Pro

Realme 16

Realme 16 Pro

Realme 16 Pro+

Realme 16T

Realme 15

Realme 15 Pro

Realme 15 Lite

Realme 15T

Realme 15x

Realme 14

Realme 14 Pro

Realme 14 Pro+

Realme 14T

Realme P4

Realme P4 Pro

Realme P4 Lite

Realme P4 Lite 4G

Realme P4 Power 5G

Realme P4R

Realme P4x

Realme P3

Realme P3 Pro

Realme P3 Ultra

Realme P3x

Realme C100

Realme C100 4G

Realme C100x

Realme C100i

Realme C85

Realme C85 4G

Realme 85 Pro

Realme C83

Realme C75

Realme C75x

Realme C73

Realme C71

Realme Narzo Power 5G

Realme Narzo 100x

Realme Narzo 100 Lite

Realme Narzo 90

Realme Narzo 90X

Realme Narzo 80 Lite

Realme Narzo 80 Lite 4G

Realme Narzo 80 Pro

Realme Narzo 80x

Realme Note 80

Realme Note 70

Realme Note 70T

En este listado hay muchos móviles que no se han puesto a la venta en España, y que se han quedado en India o China, pero en esencia podemos encontrar la mayoría de los que se han vendido alguna vez en nuestro país. En este caso, lo lógico es que todos aquellos móviles con dos años o menos reciban la nueva actualización a ColorOS 17, para cumplir la estrategia de Oppo al respecto, y por tanto unificar las capas de software entre marcas. Es algo lógico, porque recordemos que Xiaomi ha hecho algo parecido en los últimos años con Redmi y Poco, dos marcas que usan directamente el HyperOS de Xiaomi.