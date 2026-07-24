SALTO A LA CAPA DE OPPO
Estos son los móviles de Realme que recibirán ColorOS 17
Los teléfonos de la marca adoptarán pronto la capa de personalización de Oppo.
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Hace unos días conocíamos importantes cambios en el ecosistema de móviles de Oppo, de su zona de influencia, como son las marcas OnePlus y Realme. La primera ha cesado sus operaciones fuera de China, y la segunda se posiciona como su sustituta, también en Europa. Y no solo este cambio de cromos afecta a las operaciones, sino que el día a día de los usuarios también se va a ver alterado.
Ya que el software de sus teléfonos va a cambiar, dejando atrás, en el caso de Realme, a la capa de Realme UI, y adoptando el ColorOS de Oppo. La verdad es que ambas ya eran casi idénticas, por lo que no van a notar apenas diferencia. Ahora podemos hacernos una idea de qué móviles de la marca van a recibir ColorOS 17.
Los modelos que pueden esperar ColorOS 17
La capa de personalización de Oppo basada en Android 17 será el estándar también para los móviles de Realme, y es una excelente noticia, porque la verdad que es de las mejores del mercado, de las más optimizadas, y como decimos, no hay prácticamente diferencias visuales con la de Realme, que ha sido siempre una extensión de esta. Esta lista ha sido confeccionada por el medio Gizmochina, a partir de los textos de soporte de la propia firma china. Estos serán los móviles que reciban la nueva capa.
- Realme GT 8 Pro
- Realme GT 7
- Realme GT 7 Pro
- Realme GT 7 Pro Racing
- Realme GT 7T
- Realme GT 6
- Realme GT 6T
- Realme GT 5 Pro
- Realme 16
- Realme 16 Pro
- Realme 16 Pro+
- Realme 16T
- Realme 15
- Realme 15 Pro
- Realme 15 Lite
- Realme 15T
- Realme 15x
- Realme 14
- Realme 14 Pro
- Realme 14 Pro+
- Realme 14T
- Realme P4
- Realme P4 Pro
- Realme P4 Lite
- Realme P4 Lite 4G
- Realme P4 Power 5G
- Realme P4R
- Realme P4x
- Realme P3
- Realme P3 Pro
- Realme P3 Ultra
- Realme P3x
- Realme C100
- Realme C100 4G
- Realme C100x
- Realme C100i
- Realme C85
- Realme C85 4G
- Realme 85 Pro
- Realme C83
- Realme C75
- Realme C75x
- Realme C73
- Realme C71
- Realme Narzo Power 5G
- Realme Narzo 100x
- Realme Narzo 100 Lite
- Realme Narzo 90
- Realme Narzo 90X
- Realme Narzo 80 Lite
- Realme Narzo 80 Lite 4G
- Realme Narzo 80 Pro
- Realme Narzo 80x
- Realme Note 80
- Realme Note 70
- Realme Note 70T
En este listado hay muchos móviles que no se han puesto a la venta en España, y que se han quedado en India o China, pero en esencia podemos encontrar la mayoría de los que se han vendido alguna vez en nuestro país. En este caso, lo lógico es que todos aquellos móviles con dos años o menos reciban la nueva actualización a ColorOS 17, para cumplir la estrategia de Oppo al respecto, y por tanto unificar las capas de software entre marcas. Es algo lógico, porque recordemos que Xiaomi ha hecho algo parecido en los últimos años con Redmi y Poco, dos marcas que usan directamente el HyperOS de Xiaomi.
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