Apple Upgrade ya es oficial: estrena un iPhone o un Mac pagando una cuota mensual

Sorpresa con Apple, ya que ha estrenado en Estados Unidos una nueva manera de acceder a sus dispositivos sin tener que comprarlos ni financiarlos mediante un préstamo tradicional. Su nombre es Apple Upgrade y permite alquilar un iPhone, un iPad, un Mac o un Apple Watch pagando una cuota mensual.

Un movimiento sorprendente por parte de la compañía de la manzana mordida, que abre las puertas a su gama de productos de una forma bastante más accesible. Veamos cómo funciona Apple Upgrade, ya que más pronto que tarde aterrizará en España.

Así funciona Apple Upgrade

El funcionamiento recuerda bastante al renting o al leasing que se utiliza habitualmente en el sector del automóvil. Durante un periodo determinado podrás utilizar el dispositivo y, cuando termine el contrato, elegir entre devolverlo, cambiarlo por un modelo más reciente o pagar una cantidad adicional para quedártelo definitivamente.

Apple Upgrade está gestionado por Klarna y ya se puede contratar desde la tienda online de Apple, la aplicación Apple Store y las tiendas físicas de la compañía en Estados Unidos. Por ahora, Apple no ha anunciado su llegada a España ni a otros mercados.

Productos en Apple Upgrade | Apple

Eso sí, Apple Upgrade no es una compra financiada. El dispositivo seguirá perteneciendo a la empresa durante el contrato y no pasará automáticamente a ser tuyo después de pagar la última mensualidad.Lo que pasa es que Apple te dará la opción de pagar una cuota final y quedarte el teléfono, o continuar con el programa y acceder a un nuevo modelo.

Y, como te hemos dicho, el servicio está reservado a residentes en Estados Unidos mayores de edad y exige disponer de una tarjeta de débito o crédito compatible. Además, en el caso del iPhone, será necesario activar el móvil con AT&T, T-Mobile o Verizon. Los dispositivos se entregan desbloqueados, por lo que posteriormente se podrá cambiar de operadora respetando sus respectivas condiciones.

Estos son los planes y precios disponibles

Por último, te dejamos los diferentes planes que ofrece Apple actualmente, para que te hagas a la idea de lo que te costará estrenar iPhone, Mac , iPad o Apple Watch con su nuevo programa Apple Upgrade.