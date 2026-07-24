Este Mp3 con aspecto de mini Gameboy se acopla magnéticamente a tu iPhone

Si hace unos días evocábamos al mítico Napster para encapsular una épica inolvidable para muchos, la de la música en Mp3, con el motivo del lanzamiento de los nuevos dispositivos de Fiio, ahora le toca el turno a un dispositivo que acabamos de conocer en Kickstarter y es nostalgia pura. Se trata del AP30 Music Boy, un pequeño reproductor de Mp3 que nos ofrece unas características muy completas y sobre todo adaptadas a los tiempos que corren.

Así es el AP30 Music Boy de Hidizs

Hidizs es un fabricante con bastante buena reputación en el mercado de reproductores de música de alta fidelidad, destacando por grandes prestaciones y precios bastante ajustados. En este caso se trata del nuevo AP30 Music Boy, que nos ofrece una combinación de nostalgia estética de la clásica consola portátil Game Boy con especificaciones de audio de última generación.

En primer lugar, se trata de un reproductor de música de alta resolución o Hi-Fi. Para eso cuenta con componentes profesionales, como un DAC CS43198 que decodifica audio nativo de alta resolución en formatos DSD256 y PCM de 24 bits / 192 kHz, garantizando un sonido con absoluta fidelidad y rango dinámico sobresaliente. El chip amplificador RT6863 nos ofrece una salida de audio potente y limpia, minimizando el ruido y brindando un gran desempeño bajo distintos escenarios de uso.

El Hidizs AP30 acoplado a un iPhone | Hidizs

Con el chip maestro RKNANOD se administra el procesamiento de manera eficiente y estable para un consumo energético óptimo. En lo que a su diseño externo se refiere, nos ofrece una pantalla de 2 pulgadas, con resolución HD y tecnología IPS. Su resolución es de 296 x 240 píxeles. Integra una rueda de volumen japonesa ALPS que proporciona un control del volumen sumamente preciso con una agradable sensación mecánica de giro.

Los controles físicos se componen de botones laterales de reproducción rápida, para usar el reproductor sin necesidad de encender la pantalla. Tiene una ranura para tarjetas microSD ampliable hasta 2 TB, así como conectividad Bluetooth 5.3, con la que podemos conectar auriculares inalámbricos. También podemos usar este reproductor como un potente DAC USB para nuestros dispositivos, como por ejemplo, un PC o móvil. De este reproductor hay dos versiones, una es la edición de plástico, que es la versión estándar y muy ligera, con un peso de tan solo 56 g. Mientras que hay una edición de aleación de aluminio, que ha sido fabricada en metal CNC premium, con un peso de 80 g.

El AP30 incorpora un panel trasero grabado con la figura de una ballena, un diseño que simboliza la libertad y la majestuosidad del océano. Más allá de lo puramente estético, este elemento representa la alianza entre Hidizs y la WDC (Whale and Dolphin Conservation) en este año 2026, para generar conciencia sobre la importancia de proteger la vida marina y apoyando iniciativas conjuntas como Whale Jam. Así que es un dispositivo también con un propósito sostenible.

Además, hablamos de un dispositivo bastante accesible, ya que ha llegado a Kickstarter con un precio de partida de 83 euros al cambio. Comenzará a entregarse a sus compradores el próximo mes de octubre de 2026.