Esta nueva función del Kindle Scribe Colorsoft saca más partido a su pantalla a color

Quizás uno de los cambios más esperados por los usuarios de cuadernos digitales sea la llaga del color a las pantallas de tinta electrónica. lo cual da un nuevo sentido a su uso y sobre todo da pie a la llegada de nuevas funcionalidades de lo más interesantes, cómo las que se incluyen en el nuevo Kindle Scribe Colorsoft de Amazon.

Nueva herramienta de sombreado con degradados

El dispositivo más premium de la familia Kindle llega además cromatismo ha introducido nuevas funciones con las que tomar notas y maquetar ideas se convierte en una nueva experiencia para el usuario. Con la incorporación de una función hasta ahora reservada a las tabletas de diseño gráfico tradicionales, la herramienta de sombreado con degradados.

Nueva interfact del Kinder Scribe Colorsoft | TecnoXplora

En las pantallas de tinta electrónica a color o E Ink, la pantalla no emite luz como en las pantallas OLED o LCD de otros dispositivos, sino que refleja la luz ambiental manteniendo la textura similar al papel impreso, la cual es la responsable de la reducción de la fatiga visual en su uso prolongado.

Gracias a la incorporación de una matriz de filtro de color colocada sobre las microcápsulas de la tinta blanca y negra, pueden reproducir el color. Con lo que se consigue una gama de tonos pastel, orgánicos y suaves. Hasta ahora la limitación de este tipo de pantalla se encontraba en la transición de colores. Algo que se ha resuelto con Amazon con su nuevo software en el que los tonos se mezclan con precisión.

Con la llegada de la herramienta de sombreado con degradados, conseguimos que la transición sea mucho más suave, eliminando los saltos bruscos y pixelados que se producían anteriormente al superponer tonos. Con la introducción de un algoritmo de renderizado avanzado alcanzamos la perfección es la transición.

Encontramos el lápiz de sombreado en la nueva barra de herramientas, la cual incluye un menú desde el que podemos ajustar tanto la opacidad como el nivel de fusión de los colores.

El procesador se encarga de que el refresco de pantalla se realice de forma localizada, generando el degradado en tiempo real y minimizando el efecto fantasma tan habitual en los paneles de Ink. Una herramienta que además responde a la inclinación del lápiz magnético. Simulando el efecto causado al usar un carboncillo o un rotulador de bisel en un papel texturizado cuando inclinamos el Stilus.

Un cambio que además de tener una gran acogida entre los usuarios marca un hito en la productividad digital. Demostrando que la tinta electrónica a color ha avanzado dejando atrás los bocetos planos. Con la que el usuario cuenta con una herramienta mucho más visual, rica e inmersiva sin sacrificar la comodidad visual de su pantalla.