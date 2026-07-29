La pantalla inteligente de Apple podría lanzarse por fin este año

Llevamos muchos meses hablando de algunos productos que Apple estaría desarrollando y que abrirían una nueva línea de negocio, más orientada al IOT o tecnología doméstica. Más allá de futuras cámaras de vigilancia inteligentes o incluso timbres, uno de los que ha sonado con más fuerza ha sido la primera pantalla inteligente de la marca, al estilo de un Amazon Echo o Nest de Google. De esta pantalla se ha hablado mucho, y ahora parece que la tenemos más cerca que nunca según las últimas informaciones.

¿Cuándo llegará finalmente?

Una vez más ha sido Mark Gurman, uno de los analistas más cercanos a la actividad de Apple, quien nos ha desvelado los detalles de lo nuevo de Apple, con un detalle que debemos tener muy en cuenta. En esta ocasión se ha centrado sobre todo en la fecha aproximada que habría elegido Apple para lanzarlo al mercado. Y hay buenas noticias, porque estaría más cerca de lo que pensamos.

La ventana es amplia, y comienza a finales de este año, a partir del próximo mes de octubre, ese mes sería el primero en el que podríamos esperar un anuncio por parte de Apple relacionado con este nuevo dispositivo. Mientras que Gurman contempla hasta comienzos del próximo año como intervalo de tiempo plausible para que Apple lance este nuevo dispositivo que metería de lleno a la marca en el segmento de los asistentes de voz domésticos.

Y tiene bastante sentido si tenemos en cuenta que a partir de septiembre los sistemas operativos de Apple, con iOS a la cabeza, van a ir integrando poco a poco la IA de Apple Intelligence alimentada ahora por el Gemini de Google. Por tanto, con esa versión una vez lanzada, lo normal es que Apple pueda comenzar a llevar su asistente a otros productos, como este nuevo altavoz con pantalla, ya que el nuevo Siri será el centro de este producto.

Porque hablamos de que esta pantalla tendría un tamaño de 7 pulgadas, similar a los Amazon Echo más pequeños, y por tanto, será un tamaño similar al de una pantalla del iPhone 17 Pro Max, ideal para ponerlo en la mesilla de la habitación o en el mueble de la entrada. El sistema operativo que estrenaría esta nueva pantalla estaría basado en el tvOS de Apple, que utiliza habitualmente en el Apple TV 4K, su reproductor de streaming.

Esta pantalla contará con una interfaz basada en diferentes widgets, iconos de apps, y las propias aplicaciones. Tendrá cámaras en la parte frontal, obviamente para hacer videollamadas, pero también para darle contexto visual a la IA de Apple, la nueva Siri basada en Gemini. Como ofrecen los modelos de Amazon o Google, integrará reconocimiento facial para personalizar la relación con cada uno de los miembros de la familia.

Nos permitirá hacer videollamadas de FaceTime, vigilar nuestro hogar en la distancia, y también funcionará como una cámara de audio bidireccional. Se espera que más adelante, cuando este producto se asiente en el mercado, Apple lance una versión con un brazo robótico y pantalla más grande de 9 pulgadas.