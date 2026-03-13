¿Puede un láser estropear la cámara de tu móvil? Esto es lo que les ha ocurrido a varias influencers

En los últimos días, varias influencers han contado en redes sociales que sus móviles dejaron de funcionar correctamente tras acudir a un local con iluminación láser. El problema se repite: al hacer fotos o vídeos aparecen pequeños puntos morados, rosas o verdes que antes no estaban.

Aunque puede parecer un fallo de software o suciedad en la lente, en muchos casos se trata de un problema físico: el sensor de la cámara ha sufrido daños por un láser.

Por qué un láser puede dañar la cámara de un móvil

Las cámaras de los móviles utilizan sensores de imagen (normalmente CMOS) extremadamente sensibles a la luz. Su función es convertir los fotones que llegan al sensor en señales eléctricas que luego se transforman en imagen digital.

El problema es que los láseres concentran mucha energía luminosa en un punto extremadamente pequeño. Si ese haz entra directamente por la lente, la intensidad puede ser suficiente para dañar los píxeles del sensor.

Este riesgo aumenta si:

El láser incide directamente en la lente.

El móvil está muy cerca de la fuente.

Se utiliza zoom óptico, que concentra aún más el haz de luz.

Por qué aparecen puntos morados o de colores

Cuando el láser impacta en el sensor, puede destruir o alterar algunos píxeles. El resultado es que esos píxeles dejan de registrar la luz correctamente.

En la imagen final se ven como puntos morados, manchas rosas o rojas o pequeños grupos de píxeles "quemados". Esto aparece porque el daño afecta al sensor y a la matriz de color (Bayer) que interpreta los colores de la imagen.

La mala noticia es que en la mayoría de los casos es un daño permanente y la única solución suele ser reemplazar el módulo de cámara, o cambiar el teléfono si la reparación no compensa.

Para que no ocurra, evita grabar directamente hacia haces de láser, no uses zoom cuando se está cerca de una fuente láser y mantén cierta distancia en espectáculos con iluminación láser.