Esta llave física de solo 9 dólares busca frenar la adicción a las apps del celular

Las aplicaciones para controlar el tiempo de pantalla tienen un problema de fondo: dependen de la fuerza de voluntad del usuario. Envían recordatorios o permiten configurar temporizadores, pero esas notificaciones son fáciles de ignorar cuando la tentación de seguir scrolleando es más fuerte.

Frente a ese problema, la startup Autonomous lanzó Autonomous Key, un dispositivo que propone una solución distinta: en lugar de depender del autocontrol, obliga a una acción física concreta para acceder a las aplicaciones bloqueadas.

Autonomous Key | Autonomous

Cómo funciona

Se trata de una pequeña llave, de unos 7,5 centímetros de largo, que se sincroniza con una aplicación instalada en el celular. A través de esta app, el usuario elige qué aplicaciones quiere bloquear —por ejemplo, Instagram o TikTok— y luego, cada vez que quiera usarlas, debe acercar físicamente la llave al teléfono para desbloquearlas.

Esta tecnología, llamada NFC (por sus siglas en inglés, "comunicación de campo cercano"), es la misma que se utiliza para los pagos sin contacto con el celular. Funciona a corta distancia y no requiere conexión a internet para activarse.

Cada desbloqueo tiene una duración máxima de 60 minutos, tras los cuales las aplicaciones vuelven a bloquearse automáticamente. La idea es que, si el usuario deja la llave en otra habitación, en la oficina o en el gimnasio, el gesto impulsivo de abrir una red social se transforme en una decisión que requiere un esfuerzo adicional.

Un precio bastante más bajo que el de su competencia

Uno de los puntos más atractivos de Autonomous Key es su precio: cuesta solo 9 dólares. Esto la posiciona muy por debajo de otros dispositivos similares que ya existen en el mercado, como Blok (29 dólares), Unpluq (26,50 dólares) y Brick (59 dólares).

Este último, Brick, ofrece algunas funciones adicionales que Autonomous Key no tiene, como un modo especial para dormir y la posibilidad de bloquear compras dentro de aplicaciones. Aun así, Autonomous Key cubre las funciones esenciales a una fracción del costo.

El dispositivo es compatible con celulares Android con versión 8.0 o superior, y con iPhones que tengan iOS 15 o versiones posteriores.

Algunas limitaciones a considerar

Durante las pruebas del dispositivo, se detectó que la lectura NFC en ocasiones requiere más de un intento para funcionar correctamente. Por eso, no se recomienda usarlo para bloquear aplicaciones esenciales, como el correo electrónico o los mensajes, que podrían necesitarse en cualquier momento del día.

También queda pendiente resolver qué ocurre si el usuario pierde la llave. Por ahora, si las aplicaciones están bloqueadas, la solución es desinstalar y volver a instalar la aplicación asociada. Si están desbloqueadas, basta con eliminar la llave desde la cuenta. La compañía informó que ya trabaja en un método de desbloqueo alternativo para estos casos, que llegará en una futura actualización.

Autonomous Key se encuentra actualmente en fase beta, tras haber sido financiada a través de una campaña de Kickstarter, y comenzó a enviarse a sus compradores este mes. Está disponible en cinco colores: rosado, naranjo, azul, gris y café.