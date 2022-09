Actualiza ya tu iPhone, Apple lanza un parche para solucionar vulnerabilidades

Aunque esta semana la noticia en el universo Apple es que ya es posible actualizarse a iOS 16, la realidad es que los de Cupertino han lanzado nuevas actualizaciones para mejorar la seguridad de sus productos. Y es que han lanzado una nueva versión del sistema operativo, no solo para esto, sino para otros muchos también, que resuelve una vulnerabilidad del día cero, que debe ser parcheada sí o sí para que no represente una amenaza dentro de nuestro dispositivo. Vamos a repasar todos los dispositivos afectados, no solo el iPhone, y qué versiones son las que resuelven los problemas.

Una vulnerabilidad global para los dispositivos de Apple

Pues bien, esta vulnerabilidad ha sido registrada como CVE-2022-32917, y como suele ser habitual, permitía que una aplicación maliciosa pudiera ejecutar código malicioso de forma arbitraria, y lo peor, con privilegios de kernel, lo que le podía dar el acceso a muchas zonas del sistema operativo y por tanto del dispositivo. Lo peor de todo, y razón por la que llega ahora el parche y la necesidad de instalarlo, es que podría haber sido explotado de forma activa por parte de los hackers, algo que lógicamente podría haber llevado a estos a acceder a diferentes dispositivos con resultados que de momento desconocemos.

Esta es por tanto la segunda vulnerabilidad del kernel que ha tenido que parchear Apple en el último mes, algo inquietante desde luego. Son prácticamente todos los sistemas operativos de Apple los que se han visto afectados por esta vulnerabilidad, desde el iOS de los iPhone hasta el macOS de sus ordenadores personales. Y son todas estas:

iOS 15.7 en los iPhone que no actualizan a iOS 16

iOS 16 en los iPhone más recientes

iPadOS 15.7 en los iPad, iOS 16

macOS Big Sur 11.7 y macOS Monterey 12.6 para los ordenadores Mac

Por tanto, es una vulnerabilidad que como veis afecta a la gran mayoría de dispositivos de la marca, básicamente todos aquellos que cuentan con un sistema operativo. Los dispositivos afectados son los siguientes, los iPhone 6s y posteriores, todos los iPads Pro, los iPad Air 2 y posteriores, los iPad de quinta generación y posteriores, los iPad Mini 4 y posteriores, así como los iPod Touch de séptima generación. Todos estos dispositivos tienen disponible el parche gracias a las versiones de sus sistemas operativos que hemos leído más arriba.

Se trata de la séptima vulnerabilidad que ha parcheado Apple en lo que va de año, por lo que es evidente que empieza a ser algo habitual encontrar este tipo de problemas de seguridad en los dispositivos de la marca de Cupertino. El nuevo iOS 16 llega por ejemplo con un nuevo modo Lockdown, que es capaz de parar las amenazas que llegan desde fuera y que como en este caso necesitan de parches para ser solucionadas. En teoría con este nuevo modo Lockdown será más difícil atacar nuestros dispositivos de Apple, aunque la realidad nos dice que los hackers siempre encontrarán la manera de hacerlo, sea como sea.

