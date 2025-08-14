Los económicos Samsung Galaxy Buds 3 FE podrían estrenarse el próximo mes

Samsung tiene a punto a sus nuevos auriculares baratos, una nueva generación de los FE que está ultimando flecos para llegar al mercado. Hoy nuevas informaciones nos ubican sobre su lanzamiento, la fecha en la que lo hará, y repasa algunos detalles importantes a tener en cuenta de estos nuevos auriculares, que probablemente se conviertan en todo un éxito de ventas dentro de la gama de los coreanos.

¿Cuándo se presentarán?

Los nuevos Fan Edition de Samsung llegarán con un diseño renovado, que ahora podemos ver gracias a esta filtración, y que resulta bastante sorprendente. Ya que gracias a estas imágenes podemos apreciar que contarán con una tapa superior totalmente transparente, que nos permitirá ver a través de ella el diseño de los auriculares. Lo vemos tanto en color negro como blanco, por los a nuestro alcance ambos tipos de acabados.

Las nuevas informaciones apuntan a que los nuevos auriculares se presentarán durante el IFA de Berlín, una de las ferias de electrónica de consumo más importantes del año, y donde muchos fabricantes suelen desvelar productos generalmente menores dentro de sus gamas. Por lo que es posible que sean una realidad a partir del 5 de septiembre, que es la fecha en la que se podrían vestir de largo.

Unos auriculares que llegarán con una batería de 200 mAh en los auriculares, así como de 900 mAh en el estuche de carga y transporte. Por tanto, contarán con más batería que sus predecesores, y, por tanto, con más autonomía con la misma carga completa. Con una batería como esta, los auriculares podrán mantenerse encendidos hasta 12 horas con la cancelación activa de ruido desactivada, y si tiramos de la batería del estuche, esta autonomía puede extenderse hasta 40 horas nada menos.

Este modelo llegará con un diseño de almohadillas de silicona, que en ambas variantes serán negras, y permitirán ajustarlos mejor al espacio de nuestra oreja, y en consecuencia también mejorar el aislamiento, ya que mucha de la cancelación de ruido ya parte también de medios físicos, y no solo de software. Volviendo a su lanzamiento, podría tener sentido su debut en el IFA de Berlín, sobre todo gracias a que podría hacerlo de la mano del Samsung Galaxy S25 FE, el nuevo miembro de la gama accesible de Samsung que nos dará acceso directo a un teléfono de la gama alta a precio muy ajustado.

En definitiva, hablamos de unos nuevos auriculares de Samsung, que mejorarán no solo en prestaciones, sino también en diseño, y que llegarán con un precio muy ajustado, seguramente de alrededor de los 100 euros o incluso menos. En cuestión de dos o tres semanas estos auriculares podrían ser finalmente oficiales, os lo contaremos de primera mano durante esa primera semana de septiembre con el IFA ya en marcha.