El Apple TV de 2025 podría convertirse en tu próxima consola de sobremesa

Nadie puede negar que el reproductor multimedia de la firma de la manzana mordida, cualquiera de las versiones del Apple TV, es uno de los mejores productos que hay en el mercado si quieres vitaminar tu televisor inteligente.

Y es que el Apple TV cuenta con todo tipo de funciones que marcan la diferencia con el 90% de su rivales, y que hacen que sea uno de los mejores opciones para disfrutar de tus contenidos preferidos.

Pues que sepas que el modelo que van a presente este año apunta maneras. ¿La razón? El Apple TV de 2025 podría ser tu mejor compañero gaming.

El Apple TV de 2025 tendrá mucha potencia y será perfecto para jugar

Según los últimos rumores, el próximo Apple TV podría llegar este año con un salto de potencia tan grande que lo situaría en territorio de consola de sobremesa.

Para empezar, todo apunta a que el Apple TV de 2025 presumirá de un procesador A17 Pro. Sí, el mismo SoC que dio vida al iPhone 15 Pro en 2023, por lo que estamos ante un procesador muy potente, aunque no sea el más modelo.

El próximo Apple TV será perfecta para los más jugones, y esto es solo el principio | Unplash

Para que te hagas a la idea del salto, el modelo actual, lanzado en 2022, monta un A15 Bionic, más que suficiente para reproducir vídeo 4K HDR y mover juegos de Apple Arcade, pero sin el músculo gráfico para competir con plataformas dedicadas.

Pero ya te adelantamos que el iPhone 15 Pro ofrecía un rendimiento exquisito y sigue moviendo los juegos más completos con soltura. Y la razón está en la potencia de su procesador.

De esta manera, el procesador A17 Pro que montaría el Apple TV de 2025 cuenta con unos 2,2 teraflops de potencia gráfica, por encima de una PlayStation 4 o una Xbox One S, y con soporte para tecnologías como MetalFX Upscaling, Mesh Shaders y ray-tracing por hardware.

Y ojo, que la mejora respecto al modelo actual no es menor. El salto de CPU ronda el 30 %, la potencia gráfica crece un 40 %, y la memoria RAM se doblaría hasta los 8 GB. En la práctica, esto abriría la puerta a juegos más exigentes en Apple Arcade, sino también a seguir disfrutando de títulos en streaming desde servicios como GeForce NOW, que ya es compatible con Apple TV y permite jugar a catálogos enteros de PC sin necesidad de un ordenador.

Además, este equipo tendrá un precio inferior a los 100 dólares en Estados Unidos, por lo que este Apple TV de 2025 podría ser un reproductor de armas tomar. ¿Lo veremos en octubre?