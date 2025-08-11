La nueva microSD de Sansdisk es perfecta para tu Nintendo Switch 2 y equiparable a un SSD

Aunque el grueso de usuarios no solemos darle la importancia necesaria a ciertos aspectos de nuestros dispositivos, la realidad es que las tarjetas microSD pueden ser clave en un rendimiento óptimo, tanto de nuestros móviles, como de tabletas, drones, o incluso videoconsolas. Aunque la principal razón por la que elegimos una y otra es por la capacidad, la realidad es que hay otro aspecto clave a la hora de elegir una de ellas, y que puede ser clave para nuestro dispositivo. Y es la velocidad con la que puede funcionar, la velocidad a la que puede leer y escribir datos. Esto puede cambiar por completo la experiencia de uso, y por supuesto, también su precio. Sandisk acaba de lanzar una microSD perfecta para sacarle todo el partido a nuestra nueva Nintendo Switch 2.

Una velocidad equiparable a un SSD

Como sabéis, las unidades SSD se han convertido en todo un estándar de almacenamiento masivo en el mercado. Prácticamente, han sustituido a los discos duros tradicionales, y lo han hecho por multitud de características que los hacen ideales para el día a día. Son más compactos, no hay partes móviles como en los discos duros, pesan menos, y sobre todo son mucho más rápidos escribiendo y leyendo datos. Y eso es precisamente lo que ofrece esta nueva microSD de Sandisk, que se estrena con unas características muy potentes.

SanDisk Tarjeta microSD Express | SanDisk

Y es que es capaz de ofrecer velocidades similares a las que nos brindaría una unidad SSD, leyendo y escribiendo, algo que favorece su uso con dispositivos muy exigentes, que necesitan de esa velocidad a la hora de procesar datos. Para brindarnos este potencial nos ofrece la tecnología PCIe 3.1 NVMe, con velocidades de lectura de hasta 880 megas por segundo, mientras que a la hora de escribir estas velocidades pueden llegar hasta los 650 megas por segundo o los 210 megas por segundo.

Las versiones de menos capacidad, como las de 128 GB, nos ofrecen mayor velocidad de escritura, de hasta 480 megas por segundo, y ahí es donde el rendimiento se puede equiparar con el de una unidad SSD, que brinda velocidades realmente rápidas. De ahí esa capacidad de los ordenadores modernos de cargar sistemas operativos como Windows en cuestión de segundos. Esto también la hace perfecta para usar con una Nintendo Switch 2, la nueva consola de los nipones, que nos ofrece un gran rendimiento que debe tener respuesta también en las unidades externas.

Con esta tarjeta podemos disfrutar de un excelente rendimiento cuando grabamos vídeo con resoluciones de hasta 5.3 K, y por supuesto 4K. También podemos guardar imágenes de gran tamaño, como RAW, sin temor a que el dispositivo pueda verse involucrado en un cuello de botella de datos. Una tarjeta que obviamente podemos usar con multitud de dispositivos, no solo consolas o smartphones. Lo normal es que cualquier dispositivo que grabe imágenes o cargue y escriba juegos de última generación necesite una tarjeta como esta.

Una tarjeta microSD que podemos comprar actualmente en Amazon, con un precio de alrededor de los 100 euros para una capacidad de 512 GB. No es barata, pero es el medio de almacenamiento más compacto que podemos tener en nuestros dispositivos con esta capacidad de lectura y escritura de datos.