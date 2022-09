iPhone 14, ¿realmente tienen menos batería que sus predecesores?

La semana pasada Apple presentaba sus nuevos teléfonos de alta gama, los esperados iPhone 14. Lo hacían con muchas novedades, no solo por un modelo Plus inédito, sino también por unos iPhone 14 Pro que han desterrado el notch tradicional para siempre y han llegado con más potencia que nunca. Hace unos meses conocíamos algunas informaciones que apuntaban a que estos nuevos iPhone 14 iban a tener menos batería que sus predecesores. Y ahora tenemos la ocasión de comprobarlo, ya que como sabéis es necesario recurrir a informaciones extra oficiales para saber cuál es la verdadera capacidad de batería de estos terminales.

¿Cuáles nos ofrecen más batería?

Esto es algo que podríamos imaginarnos solo por el tamaño de los dispositivos, y efectivamente es así, porque son los modelos con más tamaño los que ofrecen unas baterías más grandes. Esto es evidente, pero dentro de las cifras que hemos conocido ahora son especialmente interesantes las que tienen que ver con la capacidad respecto de anteriores generaciones, sobre todo de los iPhone 13. Las informaciones apuntaban a que tendrían menos batería que estos, y ahora lo podemos comprobar con las primeras informaciones desveladas.

Pues bien, comenzamos con los modelos estándar, que tienen estas baterías respecto de sus predecesores.

iPhone 13 mini: 2,406 mAh

iPhone 13: 3,227 mAh

iPhone 14: 3,279 mAh

iPhone 14 Plus: 4,325 mAh

Evidentemente no se pueden comparar los modelos mini con el Plus, pero sí el estándar, y este podemos comprobar que tiene más batería, poco más, pero es superior a la de su predecesor, aunque sea por solo 52mAh. En el caso de los modelos Pro, las cosas son también similares, aunque sí, podemos aseverar que el modelo más preparado, el iPhone 14 Pro Max, cuenta con menos batería que su predecesor como vais a poder comprobar.

iPhone 13 Pro: 3,095 mAh

iPhone 13 Pro Max: 4,352 mAh

iPhone 14 Pro: 3,200 mAh

iPhone 14 Pro Max: 4,323 mAh

Mientras que el iPhone 14 Pro sí tiene un interesante aumento de batería de más de 100mAh, en el caso del iPhone 14 Pro Max vemos que cuenta con menos batería. Son solo 29mAh menos, pero es llamativo que no lleve, aunque sea la misma batería que su predecesor. Esto es algo que no debería notarse, porque hay que tener en cuenta que los nuevos procesadores Apple A16 Bionic son mucho más eficientes que los de sus predecesores, hasta un 20%, por lo que lejos de menguar, la autonomía de estos teléfonos debería ser superior a la de sus predecesores. Pero no deja de ser llamativo que estas baterías sean más pequeñas que las de los modelos anteriores.

Esta información ha sido obtenida por parte del medio MacRumors, que la ha podido extraer de informaciones registradas en los reguladores chinos, por lo que debería ser información completamente contrastada. Como sabéis, Apple no desvela detalles sobre las baterías de sus móviles de forma oficial, como ocurre con la memoria RAM. Algo sin mucho sentido cuando no hay más que abrir los teléfonos o acceder a las certificaciones para conocer este dato.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Cuida tu nuevo iPhone 13, no resiste tan bien las caídas como sus predecesores