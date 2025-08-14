Xiaomi anuncia una pantalla de 27 pulgadas con batería y que puedes llevarte rodando por toda la casa

En los últimos años, hemos visto cómo el concepto de televisor se ha transformado en muchos factores de forma diferentes. Ya no tiene por qué estar anclado al habitual mueble de salón, porque como en este caso, podemos moverlo por toda la casa, y lo mejor de todo, sin necesidad de tenerlo enchufado a la corriente, lo que multiplica su versatilidad. Un televisor con un propósito diferente del usual, y que abre muchas posibilidades cuando lo utilizamos en casa, incluso si queremos hacer uso de la televisión en el mismo jardín.

Un televisor con ruedas

Eso es básicamente lo que es la nueva Xiaomi Smart Home Screen Max 27, que se estrenará dentro de poco en China, pero de la que conocemos ya la mayoría de sus características, así como su diseño. Este nos muestra a una pantalla que está colocada sobre un pie y una peana. Esta se puede visualizar horizontalmente, o bien colocarla verticalmente para que podamos visualizar otro tipo de contenidos, como pueden ser de redes sociales.

Xiaomi Smart Home Screen Max 27 | Xiaomi

La pantalla cuenta con una diagonal de 27 pulgadas, y aunque no han trascendido detalles de su resolución, Lo más normal es que cuente con algo similar al 4K, sobre todo si tenemos en cuenta el precio al que se lanzará. La peculiaridad de esta pantalla es que la base de la pantalla, redonda, cuenta a su vez con varios rodillos o ruedas, que permiten desplazarla por toda la casa a nuestro antojo.

Esto obviamente la convierte en una pantalla portátil, que no está atada a ninguna habitación en concreto, y que por tanto, podemos disfrutar en cualquier lugar. Para no depender del enchufe, su base cuenta con una gran batería de 9700 mAh, que la autonomía que le puede proporcionar es bastante amplia, pero todo apunta a que varias horas de consumo de contenidos sin tener que estar enchufándola y según Xiaomi, hasta 13 días de espera. Esto también la convierte en la candidata perfecta para poder disfrutar de ella al aire libre, de picnic, o en el camping, por ejemplo.

Una pantalla que contará con HyperOS Connect como sistema operativo, lo que la convierte en un dispositivo más dentro del ecosistema conectado de Xiaomi, y, por tanto, las posibilidades de control remoto son mucho más amplias. Además, es compatible con el asistente de voz XiaoAI, que nos permitirá controlar su uso sin tocarla, mediante comandos de voz. Una pantalla que no será barata, ya que se ha anunciado por unos 500 euros al cambio, pero es evidente que podrá ocupar el espacio de varias pantallas en una gracias a su versatilidad.