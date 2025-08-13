Las tabletas Xiaomi Pad 8 se acercan a su lanzamiento y nos desvelan su mayor novedad

Poco a poco se van sucediendo las filtraciones alrededor de las futuras tabletas de Xiaomi, que parecen más cerca que nunca, y podrían ser oficiales a finales de este mes o comienzos del siguiente. Hablamos de las Xiaomi Pad 8 y Xiaomi Pad 8 Pro, que llegarán para tocar un nuevo techo tecnológico en la gama de los asiáticos. En este caso se han filtrado desvelando importantes detalles sobre su batería que, como ya es tendencia en el mercado, tendrá unas grandes dimensiones.

Nuevos detalles de las tabletas de Xiaomi

En esta ocasión ha sido el filtrador Digital Chat Station, de los más populares y certeros en China, quien ha desvelado los detalles de estos nuevos dispositivos, al menos en lo referente a la batería. Algo importante en un contexto donde cada día nos levantamos con un nuevo smartphone que ha sido capaz de llevar los límites de la capacidad de la batería a un nuevo nivel. En este caso, el filtrador hablar de que la potencia de carga de ambas tabletas será la misma de sus predecesores, eso quiere decir que será de 45 W para el modelo estándar y de 67 W para el modelo Pro.

Pero, en cambio, las capacidades de estas baterías serían diferentes. Ya que según el filtrador estas serán de unos 10.000 mAh. Este es un gran salto, si tenemos en cuenta que la batería de sus dos tabletas predecesoras tenía una capacidad de 8850 mAh. De esta manera, el aumento de la capacidad sería de al menos de un 15%. Pero el filtrador ha dado otros detalles acerca de estas esperadas tabletas.

Ya que ambas llegarían con procesadores de Qualcomm, concretamente el Snapdragon 7+ Gen 3 para la versión estándar, y el Snapdragon 8s Gen 3 para la versión Pro, por lo que serán tabletas muy solventes en sus respectivas gamas, con el rendimiento suficiente para no mostrar fatiga con las tareas más comunes, o incluso con algunas más exigentes, como por ejemplo jugar. Eso sí, no esperemos la tecnología OLED en ninguna de ellas, que apostarán por paneles LCD.

El tamaño de la pantalla de ambas tabletas sería de 11,16 pulgadas, pero esto no está totalmente confirmado. Respecto de esa tecnología OLED; puede que llegue finalmente, pero en un tercer modelo Ultra. En cualquier caso, no es algo prioritario, ya que esta gama se ha caracterizado por precios más asequibles, y, por tanto, es de esperar que su público objetivo no se vea comprometido precisamente porque no ofrezcan esta tecnología en su pantalla.

Hay paneles LCD realmente buenos, y no dudamos que en este caso se tratará de uno de enorme calidad. Como decíamos, es de esperar que las nuevas Xiaomi Pad 8 y Pad 8 Pro se presenten en dos o tres semanas. Coincidiendo con la semana más propicia para el lanzamiento de este tipo de dispositivos, a la vuelta de las vacaciones.