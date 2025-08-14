Xiaomi estrena nueva cámara de seguridad, resolución 4K y con zoom

El fabricante chino acaba de lanzar su cámara de seguridad más completa y avanzada. Y es que como su propio nombre indica, el zoom es la verdadera estrella, ya que nos ofrece una manera totalmente diferente de detectar el movimiento de todo lo que ocurre delante de ella. En este caso hablamos de la nueva Xiaomi Smart Camera 4 Zoom Edition, una cámara que llega con unas características de altísimo nivel, que demuestran hasta qué punto Xiaomi está avanzando en este campo tan emergente en el mercado.

Ficha técnica de la Xiaomi Smart Camera 4 Zoom Edition

Esta cámara llega para complementar a una gama que realmente nos ofrece un gran número de dispositivos inteligentes, pensados para vigilar nuestro hogar de la manera más cómoda y eficiente. La gran novedad que nos ofrece es su zoom, que si bien no podemos decir que cuente con un gran alcance óptico, sí que nos brinda una gran capacidad de magnificación mediante la tecnología híbrida.

Xiaomi Smart Camera 4 Zoom Edition | Xiaomi

Así, mientras que el zoom óptico es de 3x, el híbrido que suma también al digital, nos brinda un zoom de hasta 9 aumentos, lo que sin duda es un rango de ampliación de la imagen al alcance de pocas cámaras de este tipo. Para ello cuenta con un sensor con apertura de f/1.6, lo que permite captar más detalle incluso cuando hay poca luz. Con este sensor puede grabar los vídeos con resolución 4K, por lo que nos ofrece la máxima calidad de imagen incluso cuando hacemos zoom, aunque obviamente este puede perder algo de calidad al ampliar.

Una cámara que puede grabar vídeo a todo color en plena noche, gracias al potente foco integrado. Por la noche, la visión nocturna es posible gracias a 10 LED de infrarrojos que iluminan toda la escena con su potencial de 940 nm. De esta manera, la cámara podrá grabar vídeo a una distancia de 10 metros en plena noche con una nitidez muy elevada. Y todo ello sin que se aprecien los rayos infrarrojos de esta luz.

La cámara además puede moverse tanto en horizontal como en vertical, en el primer caso 360 grados, y 180 grados en el segundo. Además, el nuevo motor ha mejorado el movimiento de la cámara en un 30%, resultando en movimientos más suaves y fluidos respecto de otras generaciones. No falta la inteligencia artificial para poder identificar a las personas que pasan por delante de ella, también a mascota, el movimiento de objetos o de vehículos. Con la IA tendremos notificaciones inteligentes que nos indican qué ha pasado exactamente por delante la cámara en cada momento.

También puede detectar llantos de bebés, y hacer las veces de una de estas cámaras, e incluso permite hacer gestos para hacer videollamadas. Es una cámara potente, que además puede transmitir rápidamente los vídeos de alta resolución que graba, sobre todo a la conectividad Wifi 6 con la que cuenta. También el codec H.265 ayuda a reducir el tamaño de los vídeos, mientras conservan todo el potencial con el que pueden grabar la imagen.

Los vídeos se pueden consultar en la nube, mediante suscripción, o bien almacenarse en la tarjeta microSD que podemos instalar con hasta 256 GB de capacidad. Una cámara que se ha lanzado en la plataforma de crowdfunding de Xiaomi por unos 50 euros al cambio.