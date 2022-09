La isla dinámica de los iPhone 14 ya tiene una variante para MIUI

La presentación de los iPhone 14 nos ha dejado algunas características un tanto inesperadas. Y es que como es habitual, Apple, aunque llegue tarde a algunas funciones y novedades del mercado de smartphones, cuando lo hace el marketing con el que nos lo venden convierte funciones más que superadas en algo completamente novedoso, y más importante, deseado por los usuarios de otros muchos dispositivos Android. Y es lo que está pasando con la isla dinámica de los iPhone 14, que no es otra cosa que una muesca de pantalla reconvertida a centro de notificaciones. Ahora sabemos que los usuarios de los móviles Xiaomi podrán disfrutar de algo similar gracias a un tema para MIUI.

Una nueva manera de acceder a distintas notificaciones

Y es que como os comentábamos, Apple es capaz de convertir todo lo que toca en oro. Incluso una simple función como esta. El caso es que ahora un desarrollador de la escena de Xiaomi ha compartido en Twitter un vídeo donde muestra su particular interpretación de la isla dinámica de Apple. En ella podemos ver cómo en un móvil con cámara delantera perforada en la esquina se ha integrado una solución similar a la de la isla dinámica. Junto a la cámara aparece otro punto negro, que puede simular el aspecto de una segunda cámara, y de donde se expande la isla dinámica que ha sido diseñada por este desarrollador.

En el vídeo puede verse cómo al pulsar sobre este punto en forma de notificación se expande a todo el ancho de la pantalla el control multimedia que controla la música que está sonando en ese momento. Una vez se minimiza, podemos ver cómo se muestra algo más pequeño el mismo control multimedia. A esto evidentemente se le podría dar cualquier otro uso relacionado con las notificaciones que llegan a nuestro teléfono. Desde responder a un mensaje de WhatsApp a poder minimizar la reproducción de un contenido visual.

De momento no es nada oficial que haya desarrollado Xiaomi, pero sí que se trata de una funcionalidad que podría llegar a los móviles de Xiaomi mediante un tema de MIUI. Como sabéis la marca china ha promovido durante años la creación de contenidos por parte de los propios usuarios de sus móviles, y este es uno de los mejores ejemplos. De momento es un tema denominado Grumpi UI, pero actualmente está en chino, por lo que no vamos a poder disfrutarlo de momento en nuestros móviles, salvo que os desenvolváis apropiadamente en la lengua china.

No obstante, es de esperar que no pase mucho tiempo hasta que este teme esté disponible para todos en otros idiomas, y quien sabe, lo mismo es la propia Xiaomi la que se abre a implementarlo oficialmente en sus móviles. No deja de sorprender cómo Apple sigue causando una gran expectación con funcionalidades que parecían superadas desde hace años. Y la realidad es que tenían aún recorrido gracias a la inventiva de los ingenieros de Apple, que les han dado una vuelta muy interesante a las muescas generadas por las cámaras frontales integradas en la pantalla.

