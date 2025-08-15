Cafeteras portátiles con batería que puedes llevarte de vacaciones

Los amantes del café no pueden pasar un día sin disfrutar de su aroma y sabor, incluso cuando no se encuentran en casa. Para no pasar ni un solo día y tomar una taza de café en cualquier momento o lugar en el que se encuentren, pueden optar por una de estas cafeteras portátiles.

Cafeteras que te puedes llevar a cualquier parte

El mundo está lleno de excelentes cafeterías donde disfrutar de esta popular bebida, aunque si eres de los puristas que te gusta disfrutar de tu propia mezcla en cualquier momento y lugar, la mejor opción es llevar siempre con nosotros una cafetera portátil con la que preparar nuestro propio café. Entre las que cabe destacar los siguientes modelos.

Cafetera portátil Bescost | Bescost

La cafetera BESCOST nos ofrece una amplia compatibilidad con varios tipos de cápsulas, Dolce Gusto, Nespresso y café molido. Gracias a su diseño es ligera y podemos llevarla en una mochila, fácil de desmontar y limpiar, es muy cómoda de usar. Ya que podemos preparar café tanto con agua fría o calentar hasta 60 ml de agua. Con una presión de 20 bares, nos ofrece una magnífica calidad del café. Con una carga podemos preparar hasta 100 tazas de 50 ml. Cuenta con cable de carga USB tipo C, su precio es de 49,99 euros.

Cafetera portátil genzo | Genzo

Otra opción a tener en cuenta es la Genzo como la anterior, es compatible con varios sistemas de cápsulas, con un diseño compacto, es portátil y fácil de transportar, Podrás transportarla en una mochila, rápida y sin esperas, tu café estará listo en cuestión de minutos en cualquier lugar. Su precio es de 59,99 euros.

Cafetera Conqueto | Conqueto

La cafetera portátil CONQUECO, nos ofrece café reciente hecho a cualquier hora del día, cuenta con bomba en 15 bar con la que preparará en cuestión de minutos 50 o 80 ml de café. Cuenta con cable de carga USB-C con adaptador de 5V y 4 horas de autonomía. Es compatible con cápsulas originales de Nespresso, cápsulas de expreso Starbucks, cápsula L'Or, cápsula de Nespresso Illy, cápsula de Espresso Lavazza, no compatible con cápsulas reutilizables. Fácil de usar y de limpiar, está disponible en varios colores. Su precio es de 103,99 euros

OutIn Nano Cafetera Espresso | OutIn

Por último, OutIn Nano Cafetera Espresso, y no por ello menos recomendable por su precio, 149,99 euros, el más elevado de todos. Fabricada en acero inoxidable, es muy ligera, apenas pesa 670 gramos, con un diseño fácil de limpiar y desmontar. En cuestión de segundo tendremos 50 ml de agua caliente a 92 grados centígrados. Nos ofrece una presión de 20 bares, lo que garantiza una crema similar a las de sobremesa. Cuenta con batería de 7500 mAh con cargador de USB-C de 15 vatios. Con la nos garantizamos hasta 5 cafés a máxima temperatura. Compatible con café molido y cápsulas con Botón Clic en apenas minutos. Además de estar equipada con un eficaz sistema anti fuga. Está disponible en una amplia variedad de colores.