Ozempic para gatos: prueban un tratamiento para felinos con sobrepeso

Según los expertos, más de la mitad de los gatos domésticos del mundo tienen sobrepeso. Sin embargo, puede que haya una solución: podrán ser tratados con un medicamento similar a Ozempic. Te contamos los detalles.

A través de un comunicado de prensa, la compañía de medicamentos para mascotas OKAVA Pharmaceuticals anunció que su primer ensayo clínico está en marcha para probar la seguridad, tolerabilidad y eficacia de su sistema de implantes de medicamentos, OKV-119.

Este anuncio ofrece esperanza a los todos los dueños que tienen dificultades para que sus mascotas recuperen un peso saludable. Los gatos con sobrepeso y obesidad tienen un mayor riesgo de osteoartritis, displasia de cadera, diabetes mellitus y problemas cardiovasculares.

La obesidad felina, causada comúnmente por la "alimentación libre", donde se permite a los gatos comer de un recipiente lleno de comida en cualquier momento del día, puede ser difícil de tratar, especialmente porque debe hacerse lentamente para evitar otros problemas de salud graves como la lipidosis hepática.

"La restricción calórica, o ayuno, es una de las intervenciones mejor establecidas para prolongar la vida útil y mejorar la salud metabólica de los gatos, pero también es una de las más difíciles de mantener", explicó el director ejecutivo de OKAVA, Michael Klotsman, en un comunicado.

El medicamento de OKAVA está diseñado para administrarse como un implante justo debajo de la piel, liberando lentamente el medicamento en el sistema del gato durante hasta seis meses (lo que suena mucho mejor que intentar darle a su gato una dosis de medicamentos diarios).

Al igual que los fármacos para bajar de peso humanos Ozempic y Wegovy, el fármaco de OKAVA es un agonista del receptor GLP-1, que imita las hormonas naturales de la saciedad del cuerpo y regula la glucemia.

"OKV-119 está diseñado para imitar muchos de los efectos fisiológicos del ayuno (mejora de la sensibilidad a la insulina, reducción de la masa grasa y un metabolismo energético más eficiente) sin requerir cambios significativos en las rutinas de alimentación ni alterar el vínculo entre humanos y animales que a menudo se centra en la comida", dijo Klotsman.

Pero como hasta el momento solo se le ha administrado el medicamento a un gato como parte de ensayos clínicos, estamos muy lejos de saber si el OKV-119 es adecuado para las mascotas felinas. Mientras tanto, los expertos recuerdan que la alimentación equilibrada y la actividad siguen siendo fundamentales para mantener a los animales sanos.