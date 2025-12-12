El cometa 3I/ATLAS se acerca más que nunca a la Tierra: así podrás verlo

Los amantes de la astronomía tienen una cita especial este mes de diciembre. El famoso cometa 3I/ATLAS, que tanto ha dado que hablar estos últimos meses, se acercará a la Tierra y ofrecerá una oportunidad única para observar un objeto que viene de más allá de las estrellas.

Este cometa interestelar fue detectado en julio de 2025 por el sistema ATLAS en Hawái, y su trayectoria indica que nunca regresará una vez que siga su camino fuera de nuestro sistema solar. El punto de máxima aproximación con la Tierra será el 19 de diciembre de 2025, cuando pase a unos 270 millones de kilómetros de distancia, una distancia segura que no representa ningún riesgo para nuestro planeta.

Cometa 3I/ATLAS | NASA

Aunque este acercamiento será histórico, no será posible verlo a simple vista porque el cometa es muy tenue y no refleja mucha luz. Para intentar observarlo desde la Tierra será necesario utilizar telescopios medianos o grandes y buscar zonas con cielos oscuros y poca contaminación lumínica.

El interés por 3I/ATLAS no solo está en su paso cercano, sino en lo que puede enseñar a los científicos. Al venir de otro sistema estelar, este cometa ofrece pistas sobre la composición y la historia de mundos distintos al nuestro. Por eso tanto observatorios profesionales como aficionados siguen su evolución con expectación.

Aunque no podamos verlo sin equipo especializado, el paso de 3I/ATLAS este diciembre será una de las visitas cósmicas más llamativas de los últimos años.