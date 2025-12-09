Qué es el norovirus GII.17, la nueva variante que está detrás del aumento de casos de gastroenteritis

El aumento de casos de gastroenteritis en adultos en cada vez más evidente. Ante esto, investigaciones han revelado que un cambio en la genética del norovirus GII.4 es el responsable del aumento de casos de gastroenteritis registrados entre 2023 y 2025 en varios países de Europa y América, entre ellos España.

El norovirus es un conjunto de virus altamente contagioso que causa gastroenteritis aguda, la inflamación del estómago y de los intestinos. Se trata de un virus que se contrae a través de alimentos y agua contaminada, pero que además se propaga con mucha rapidez entre personas. Aunque se trata de una enfermedad leve, se puede dar complicaciones en niños o personas mayores.

Tradicionalmente, la gastroenteritis estaba ligada al llamado norovirus GII.4. Se trataba de un virus caracterizado por sus cambios antigénicos menores, es decir, un virus que, al no producir mutación, los adultos infectados en el pasado poseían los antígenos necesarios para no enfermar o, al menos, reducir sus síntomas.

La nueva variante, conocida como norovirus GII.17, comenzó a expandirse en Asia entre los años 2013 y 2016. Sin embargo, los casos de gastroenteritis por esta nueva variante disminuyeron en años posteriores y el genotipo GII.4 volvió a ser el máximo responsable de estas enfermedades estomacales a nivel mundial.

Pero el aumento de casos en los últimos años llevó grupos de investigadores hacia la hipótesis de que la variante GII.17 no se habría quedado allí. Sin ir más lejos, en las pasadas navidades hubo un aumento de casos en España que mantuvo en alerta a científicos y virólogos.

De esta forma, un estudio internacional liderado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y el Instituto Robert Kock (Alemania) en el que ha participado el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha logrado identificar los cambios genéticos de la nueva variante del virus y ha comprobado que su estructura es tan diferente, que nuestro cuerpo no es capaz de reconocerlo y provoca mayores contagios.

El estudio ha sido publicado en Nature Communications y han revelado que la variante GII.17 presenta una nueva estructura propia de mutaciones que afecta a la proteína VP1, aquella que forma la cápside viral. Esto supone una mayor facilidad de adherencia de los virus a moléculas de azúcares, lo que hace que se inicie de forma más rápida la infección.

Entre las principales diferencias entre el norovirus GII.4 y la variante GII.17, no destacan los cambios en síntomas, que se mantienen más o menos iguales en ambos casos. La distinción está en intensidad y rapidez en la que se expande, sobre todo entre la población más adulta.