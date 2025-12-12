¿Se puede llegar a rejuvenecer un cuerpo? Este estudio da las claves

La búsqueda de la eterna juventud ha sido objeto de leyendas, libros y películas, y algo que en cierta manera la ciencia sigue buscando poder realizar y bueno aunque aún estamos lejos de poder lograr una juventud eterna como tal, los científicos se acercan cada vez más a ralentizar los signos del envejecimiento.

Al cumplir años, las células madres que se encargan de reparar el organismo empiezan a disminuir. Por ello, los tejidos no se regeneran con la misma velocidad, lo que da pie al envejecimiento y a la aparición de algunas enfermedades.

Mujer contemplando sus signos de envejecimiento | iStock

Desde hace años los científicos estudian las posibilidades de las células madre y también sus posibilidades ante el envejecimiento.

Según explica un estudio publicado por Cell, investigadores en China han logrado crear células madre codificadas, las llamadas CRS. Estas células creadas son seguras para el organismo y han logrado resistir al envejecimiento, al menos en las pruebas con primates las células revirtieron algunos de los signos de la edad.

Es una avance muy interesante ya que podría ser una de las claves para poder revertir los signos del envejecimiento y ser un primer paso para prolongar la juventud. No obstante, todavía queda mucha investigación por realizar para dar el paso a probar en seres humanos.