Los Huawei FreeClip 2 llegarán pronto a España con un cómodo diseño abierto

La firma china acaba de lanzar en nuestro país la segunda generación de uno de sus auriculares más interesantes. Se trata de los nuevos FreeClip 2, unos auriculares que cuentan con un diseño abierto que nos aporta muchas ventajas, desde la seguridad a la comodidad. Un formato que ha tenido éxito y por el que repite Huawei, que lanza ahora esta nueva generación en nuestro país.

Precio y disponibilidad

Estos nuevos Huawei FreeClip 2 se pondrán a la venta en Europa, y, por tanto, en España, el próximo mes de enero, concretamente el día 21. Y se espera que su precio para entonces sea de unos 200 euros.

Huawei FreeClip 2 | Huawei

Unos auriculares muy cómodos para hacer deporte

Los auriculares de clip son cada vez más populares entre los consumidores. Y es que con este diseño que abraza nuestra oreja desde fuera, podemos escuchar perfectamente el mundo que nos rodea, lo que es más seguro, ya que podemos escuchar un claxon o a alguien que se acerca a decirnos algo.

Y a la vez son muy cómodos de llevar, porque reposan sobre nuestro oído, no lo presionan, por lo que de esta forma podemos disfrutar de su perfil más liviano mientras practicamos deporte y nos movemos de un lado a otro mientras se mantienen bien agarrados. Técnicamente, son unos auriculares que cuentan con unos drivers de 10,8 mm. Ofrecen la tercera generación del chip de audio de Huawei, que además viene acompañado de una NPU que favorece las funciones de IA que ofrece Huawei en sus dispositivos.

Por ejemplo, para aplicar el volumen adaptativo, y mejoras en la calidad de la voz durante las llamadas. Estos son resistentes al agua y al polvo con una certificación IP57, no es la más alta, pero suficiente para hacer deporte y sudar con ellos en nuestras orejas. Sobre la autonomía, estos auriculares nos ofrecen bastante, y es que con una carga completa, podemos contar con hasta 38 horas de autonomía si contamos con la batería integrada en la funda.

Por cierto, la funda se puede cargar de forma inalámbrica, lo que es mucho más cómodo en todos los casos. Aunque también podemos optar obviamente por cargarlo mediante el conector USB tipo C. De momento, parece que el salto fuera de China de los Huawei FreeClip 2 será en tres acabados, de color azul, blanco y negro.

De momento, en la web del fabricante en España aparecen como que llegarán próximamente, junto a una imagen, y que nos recuerda que si nos suscribimos a sus alertas podremos obtener un descuento de 30 euros en el precio final. En definitiva, la segunda generación de uno de los auriculares más interesantes del mercado en la actualidad.