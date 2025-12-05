La ciencia responde: ¿son más listos los perros o los gatos?

Durante mucho tiempo, la comparación entre perros y gatos en términos de inteligencia ha sido motivo de debate. Sin embargo, un estudio reciente ha proporcionado una nueva perspectiva en el tema. Científicos explican que no se trata de quién es más inteligente, sino de cómo cada especie ha evolucionado para adaptarse y funcionar de manera eficiente en su entorno.

Un estudio reciente en Frontiers in Neuroanatomy reveló que, mientras que los perros destacan en tareas sociales y colaborativas, los gatos se distinguen por su capacidad de resolución independiente.

Un factor a tener en cuenta es la cantidad de neuronas y de conexiones sinápticas, es decir, el grado de interacción entre ellas. Los perros tienen alrededor de 500 millones de neuronas corticales, mientras que los gatos poseen unas 250 millones.

Aunque esto sugiere una mayor capacidad de procesamiento en los perros, los expertos advierten que la inteligencia no solo depende del número de neuronas, sino de factores como la experiencia y el entorno, pues, además, cada uno aprende de una forma distinta.

De esta forma, se observa cómo los perros tienden a buscar ayuda de sus dueños al enfrentarse a problemas, mientras que los gatos prefieren resolverlos de manera independiente. Esta diferencia se debe a su historia evolutiva: los perros son descendientes de cazadores sociales y los gatos de depredadores solitarios.

La conclusión científica es que tanto perros como gatos tienen habilidades cognitivas únicas, pues cada especie las desarrolla según necesita. Los perros son mejores en la cooperación, mientras que los gatos sobresalen en la independencia y la resolución de problemas. Ambos poseen formas distintas de inteligencia, adaptadas a sus necesidades y evolución.