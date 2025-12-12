El hallazgo que demuestra que tus ojos ven los colores igual que los demás

Durante años, la duda sobre la forma en la que percibimos los colores ha alimentado debates entre filósofos y científicos. ¿Vemos las personas los colores de la misma forma? ¿El verde o el rojo que yo veo es el mismo que ve otra persona? Son cuestiones que seguramente en algún momento te has podido preguntar y ahora la ciencia tiene la respuesta. Según un nuevo estudio la respuesta es sí, vemos los colores prácticamente de la misma manera.

La investigación, publicada en Journal of Neuroscience y realizada por expertos del Instituto Max Planck y la Universidad de Tubinga, analizó cómo responde nuestro cerebro a diferentes colores.

Utilizaron resonancias magnéticas funcionales para registrar la actividad cerebral de varios voluntarios al observar diferentes tonalidades. A continuación y gracias a una IA entrenada podía distinguir a través de los patrones cerebrales los colores que estaba viendo una persona.

Primer plano ojo | iStock

Tras analizar numerosos casos, descubrieron que las predicciones de la Inteligencia Artificial con respecto a los patrones de color coincidían exactamente con la realidad.

Los investigadores comprobaron que ciertas zonas de la corteza visual reaccionan de la misma forma en todos los participantes, independientemente de la persona. Esto quiere decir que cuando vemos un verde o un rojo, el cerebro activa las mismas áreas.

Este hallazgo confirma que compartimos una base neurológica común y abre la puerta a nuevas tecnologías para entender mejor la percepción visual.