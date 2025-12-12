Paracetamol o ibuprofeno: ¿Qué debo tomar si tengo gripe?

Los casos de gripe no dejan de aumentar con la llegada de la nueva variante K. En algunos lugares como España, de hecho, ya se ha declarado fase epidémica. Y como hay mucha gente que la está sufriendo, surge la siguiente duda: ¿Es mejor tomarme paracetamol o ibuprofeno? Te contamos los detalles.

Tal y como revela el farmacéutico Abbas Kanani al medio Mirror, "el paracetamol probablemente sea más eficaz para bajar la fiebre, así que es casi como un doble efecto: alivia el dolor de cabeza y baja la fiebre".

Sin embargo, si sientes que tienes más dolores corporales, entonces el ibuprofeno probablemente sea un poco mejor, ya que es un antiinflamatorio. Pero mucho cuidado, ya que muchas personas son alérgicas al ibuprofeno y a la clase de medicamentos a la que pertenece.

Kanani también explicó que, de hecho, se pueden tomar ambos medicamentos juntos cuando uno se siente fatal. "Si sientes que uno no es suficiente, puedes tomar ibuprofeno y paracetamol juntos. Mucha gente no sabe que no se trata de uno o el otro, sino de combinarlos, ya que actúan de forma diferente".

Eso sí, aunque estos dos medicamentos pueden ayudar con dolores, molestias, fiebre y síntomas leves de resfriado y gripe, el farmacéutico advierte que no son muy efectivos para quienes padecen tos y congestión nasal. Para combatir estos síntomas, se recomienda recurrir a productos para el resfriado y la gripe.

También es muy importante tener mucho cuidado con la automedicación. Lo mejor y más recomendable siempre es acudir a nuestro médico de cabecera para que nos recete lo necesario en nuestro caso.