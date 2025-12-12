¿Es posible llegar a producir sangre artificial?

La transfusión de sangre y plasma es imprescindible para realizar múltiples tratamientos médicos, sin embargo, en España faltan donantes. Es por eso por lo que científicos e investigadores llevan tiempo intentando desarrollar sangre artificial. Conseguirlo sería un gran desahogo en casos de emergencia.

Aunque la sangre artificial todavía se encuentra en fase de experimentación, existen varias aproximaciones, que ya se pueden utilizar como los sustitutos químicos de la hemoglobina. Se trata de una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos que transporta el oxígeno desde los pulmones hasta el resto del cuerpo. También se ha conseguido crear ya plasma sanguíneo sintético, fundamental para mantener el volumen total de la sangre o incluso han llegado ya a crear glóbulos rojos.

Donación de sangre | iStock

Recientemente, investigadores han llegado a producir glóbulos rojos humanos en laboratorios a partir de células madre que funcionan como la sangre natural y transportan oxígeno correctamente. Lo que ya es un gran paso para que un futuro se puedan realizar transfusiones de sangre sin que haya necesidad de depender de las donaciones de sangre realizadas por otros humanos.

No obstante, a pesar de los avances todavía quedan grandes retos por conseguir. En primer lugar, producir en cantidad, es decir, ser capaces de producir sangre de forma suficiente para cubrir las necesidades y que además esto sea algo económico y por supuesto también seguro. En segundo lugar, el reto también es lograr que esta sangre artificial sea compatible con todos los grupos sanguíneos.