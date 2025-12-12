El secreto japonés para unas rodillas fuertes después de los 40

Con el paso del tiempo perdemos fuerza en los músculos y articulaciones, para lograr una longevidad saludable es importante mantener en buen estado físico estas partes del cuerpo. Las rodillas son una de las zonas que más sufren ya que soportan gran parte de la movilidad y el peso corporal, son una parte clave para lograr mantener nuestra autonomía, ya que son las responsables que algo tan sencillo como sentarse o levantarse de una silla. Por este motivo, es esencial cuidarlas, sobre todo a partir de los 40, que es quizá la edad donde puede empezar a notarse poco a poco más el desgaste de estos músculos y articulaciones.

Japón es uno de los países más longevos del mundo, su alimentación y estilo de vida son seguramente una de las principales razones para su alta longevidad, curiosamente uno de los estudios más recientes de la Universidad de Tohoku en Japón ha sido la importancia en la salud que ha demostrado tener la práctica tradicional llamada Rei-ho. El Rei-ho es una técnica que ya se utilizaba en la época de los samuráis, concretamente en su manera de sentarse en los tatamis. Son movimientos sencillos a la hora de ponerse de pie y sentarse de forma controlada, es un ejercicio similar a lo que podría ser hacer sentadillas.

Hombre sentado de rodillas | iStock

Los investigadores mostraron que la práctica de esta técnica durante cinco minutos al día, cuatro veces por semana durante tres meses, se podía aumentar la fuerza en las rodillas. Los participantes consiguieron un aumento de fuerza de hasta un 25%.

Sin máquinas, ni gimnasio, ni grandes rutinas puedes ejercitar la fuerza de extensión de rodilla: basta con incorporar estos movimientos en el día a día. Según explican los expertos, esto puede marcar la diferencia entre mantener la independencia o depender de ayuda en la vejez.