¿Por qué el cerebro elimina cada noche parte de los recuerdos del día?

A lo largo del día utilizamos y adquirimos un montón de información que se almacena en nuestro cerebro. Sin embargo, durante las horas de sueño, nuestro cerebro parece hacer limpieza, seleccionando lo importante y eliminando lo que no necesitamos. Se trata de un proceso esencial para la consolidación de la memoria.

Durante la fase REM se produce lo que se llama poda sináptica. Se trata de un momento en el el cerebro está muy activo, un momento importante para el desarrollo cerebral, el aprendizaje y el almacenamiento de la memoria.

Cerebro | TecnoXplora

La poda sináptica es un proceso de limpieza y optimización cerebral a través del cual se eliminan las sinapsis o conexiones innecesarias o redundantes y se fortalecen las más útiles o importantes. Esto ayuda a que el cerebro funcione de manera más eficiente.

Pero el sueño también regula nuestras emociones, pues permite que el cerebro las procese y le ayuda a detectar y reducir la carga emocional negativa. Durante la noche, la amígdala se activa menos, y se liberan hormonas como la melatonina, esenciales para rebajar el cortisol, la hormona del estrés. Unos procesos que nos ayudan a mantener un buen equilibrio mental.